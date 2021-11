Rohff, Kaaris, Gims, Alonzo, Naps, Soso Maness, Jul sont les Galactiques

La connexion au sommet du rap français entre les poids lourds du game Rohff, Kaaris, Gims, Alonzo, Naps, Soso Maness et Jul est enfin en écoute avec le morceau « Les galactiques ». Ils ont frappé très fort avec cette collaboration de folie qui ne déçoit pas.

Naps, Soso Maness, Alonzo, Jul du côté des Marseillais et Rohff, Kaaris ainsi que Gims côté Parisien, le featuring inédit entre les 7 rappeurs est enfin disponible. Le J vient de tenter d’organiser un projet encore plus ambitieux que le 13 Organisé avec le Classico Organisé. Le projet est à découvrir en écoute à partir d’aujourd’hui en streaming et dans les bacs.

Dans ce projet de 30 morceaux, Jul a réussi l’exploit de réunis toutes les générations confondues des rappeurs de Paris et Marseille. Le single « Les Galactiques » s’annonce comme un titre d’anthologie. Le nom de le chanson est inspirée par le nom donné aux joueurs du Real Madrid entre 2003 et 2005 avec Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo et David Beckham, un quatuor de rêve qui n’a gagner malheureusement qu’un seul trophée ensemble.

Pour faire équipe avec lui sur cette compilation hors du commun avec plus 150 artistes, le J s’est donc offert un casting de rêve sur une prod’ réalisée par Riley Beatz et ProdbyOB,