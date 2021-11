Le Classico Organisé [Album]

Découvrez Le Classico Organisé le nouveau projet collaboratif de Jul ! Un peu plus d’un an après le succès de la compilation 13’Organisé, le J revient en ce début du mois de novembre avec un nouvel album commun au concept similaire. L’auteur du tube Tchikita a mis encore la barre plus haute avec cette fois-ci pas moins de 157 rappeurs Marseillais et Parisiens réunis contre 50 sur la précédente compilation.

Le Classico Organisé s’annonce comme le projet de l’année

Comme pour l’album collaboratif de 13’Organisé et son casting 100% Marseillais, Le Classico Organisé est un projet, une nouvelle fois entièrement lancé par JuL mais réunissant 157 rappeurs à la fois marseillais et parisiens. L’impressionnante tracklist comporte au total 30 titres avec des nombreuses têtes d’affiche des deux plus grandes villes de France.

De Kaaris, Naps, Gims, SCH, Lacrim, Alonzo, Soprano, Soso Maness, Youssoupha ou encore Black M pour ne citer qu’eux la liste des artistes présents est assez incroyable, un tel concept n’a jamais été réalisé en France et pourrait bien marquer l’histoire du rap français.

Jul veut marquer l’histoire du rap

Le premier et unique extrait du projet s’intitule « Loi de la calle » et il connait déjà un franc succès auprès des auditeurs. Lacrim, Alonzo, Mister You, JuL, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi figurent sur ce titre dont le clip cumule plus de 5 millions de visionnages en deux semaines d’exploitation et le morceau a occupé plusieurs jours la première place du Top Singles.

L’album est désormais disponible dans son intégralité en écoute sur toutes les plateformes de streaming et sa sortie va être accompagnée de la mise en ligne du clip du single éponyme au projet avec Koba La D, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar, Naps et bien évidemment Jul.