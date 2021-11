Diam’s : Sarkozy adore ce classique dans lequel il est clashé

Clashé, Sarkozy connaissait les paroles par cœur

Et si Nicolas Sarkozy rappait du Diam’s avec « Y’a comme un goût de démé-démago dans la bouche de Sarko » devant son miroir ? C’est la scène improbable que l’ancien président de la république a sans doute du produire une fois dans sa vie privée. Le politicien est un fan du single « La Boulette » de l’ancien rappeuse malgré le tacle à son encontre dans les lyrics du morceau.

En 2006, Diam’s a fait un énorme carton avec la chanson « La Boulette » produite par Kilomaître, Tefa, Masta, Elio et Skread. Le titre largement diffusé sur toutes les radios à l’époque est extrait de son troisième album « Dans ma bulle ». Il est récompensé en 2007 par le NRJ Music Award de la chanson francophone de l’année.

Alors que les rappeurs sont souvent ciblés par les critiques des hommes politiques avec des relations souvent très tendus, dans ce tube la chanteuse n’hésite pas à adresser un tacle à Nicolas Sarkozy au début du 3ème couplet ce que ce dernier a finalement apprécié.

L’ancien président en train de rapper du Diam’s !

En effet bien au contraire de que le public peut penser Sarko a aimé cette petit dédicace. Dans un récent reportage présenté par Rachid M’Barki et diffusé sur RMC Story consacré à Diam’s intitulé « les blessures secrètes de Mélanie », l’ancien conseiller médiatique de Nicolas Sarkozy, Frank Tapiro s’est confié à ce sujet. Il a dévoilé que l’ancien président est en faite un fan de cette chanson.

« Sarkozy est un expert de la chanson française. Il connaît les paroles mieux que les auteurs, mieux que les chanteurs, mieux que les producteurs, mieux que les interprètes. J’ai jamais vu ça. C’est un hypermnésique. Il connaît toutes les paroles de rap par cœur. Sarkozy, il adorait la boulette » a-t-il déclaré.

« Je me rappelle, pendant des heures en voiture. ‘Viser la lune, ça me fait pas peur’, chantée par Amel Bent, écrite par Diam’s, c’était sa chanson préférée. Pourquoi ? Bah regardez les paroles ! Quand on s’appelle Nicolas Sarkozy en 2004 et 2007, viser la lune ça lui faisait pas peur du tout. » a conclu Frank Tapiro sur cette étonnante anecdote.