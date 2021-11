Niska choque avec sa confidence privée sur Shay

Certains en rigolent, d’autres beaucoup moins

La révélation de Niska sur son « excitation » lors du tournage du clip de sa collaboration avec Shay a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux cette semaine. Le rappeur d’Évry a agité la toile en se confiant dans l’émission Planète Rap sur sa rencontre avec la chanteuse Belge qui a bien fait rire une partie des auditeurs mais d’autres moins.

Il y a quelques jours, Niska a balancé sur la radio Skyrock un extrait inédit du morceau « Lundi » dans lequel il chante, « Eh, j’suis dans le, j’suis dans le bail, j’avais l’barreau atroce pendant l’clip avec Shay. Que pour la, que pour la maille, j’leur fais que du hardcore mais je suis dans les charts ». Les paroles ont dans un premier temps fait réagir l’animateur en direct. Il a tenté d’en savoir un peu plus sur cette histoire avec l’ancienne rappeuse du 92i ayant eu lieu sur le tournage du clip « Liquide« . « Très beau clip avec Shay, ça s’est bien passé, on a tourné tranquille. Non c’est de la métaphore » a répondu l’artiste avec le sourire.

Les Twittos outrés par les propos de Niska

Un peu gêné tout de même par la question, l’auteur du tube « Réseaux » n’est pas rentré plus dans les détails, Fred Musa est passé à autre chose pour poursuivre l’émission. Dans ce clip extrait de son album « Antidote », Shay s’est particulièrement fait remarquer avec un twerk qui a donc fait tourner la tête du Charo. Rapidement cette confidence a emballé le public sur Twitter, les internautes ont commenté en masse les propos.

« C’est ultra misogyne hein la rabaisser à son physique mais bon on dira rien vu que c’est Niska ». « J’ai vu shay en TT j’ai cru qu il y avait un nouvel album alors que c’est juste les hommes qui sont encore des énormes mer*es ». « Si shay avait twerke sur moi j’aurais aussi eu le barreau j’dis ça j’dis rien ». « La phrase de niska sur Shay y’en a ils défendent ça en « bah elle danse avec lui c’est normal qu’il ba**e » mais allez vous faire soigner svp », peut-on lire dans quelques tweets sur cette déclaration.

Cette petit polémique n’a pas affecté le succès du démarrage de la mixtape « Le Monde est méchant » parue ce vendredi. Le projet affiche déjà 4,14 millions de streams sur Spotify France en 24h soit 243,7k streams/titre en moyenne.

