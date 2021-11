Mounir Moons veut démonter Booba pour son clash contre Ninho

Ça chauffe, Mounir Moons veut briser Booba !

Mounir Moons n’a pas réussi à en découdre avec Booba lors du récent séjour du rappeur à Dubaï mais ne compte pas lâcher l’affaire ! L’influenceur vient de s’en prendre au Duc de Boulogne pour ses provocations contre Ninho au sujet de la sortie de son prochain album et se dit prêt à débarquer aux États-Unis pour un face à face.

Ces derniers semaines Booba n’arrête pas de faire l’actualité, il s’est notamment lancé dans un clash contre Ninho avant de calmer les tensions face à l’absence de réaction même s’il lui avait proposé un défi musical pour savoir qui peut sortir le meilleur morceau. Cette affaire n’est pas du tout au gout de Mounir Moons et décidé de s’exprimer pour prendre ouvertement la défense de NI.

Le Youtubeur menace sévérement B2O

L’annonce de Ninho de sortir « Le Meilleur de tous les temps » n’a donc pas franchement plu à Booba, après des nombreux tacles contre Kopp, Mounir Moons s’est immiscé dans dans cette histoire après avoir regretté de ne pas l’avoir rencontré aux Emirats Arabes Unis lors de son passage à Dubaï pour plusieurs showcases et de ne pas avoir pu organiser un octogone. « Tu vas laisser Ninho tranquille, Ninho c’est la rue c’est notre gars Ninho. T’as cru que c’était Marc Blata là ? Qui allait venir faire le portier et te tenir ton sac à main. » a commencé à commenter le Youtubeur avant d’enchainer, « Ninho il est managé par la street. Ouais, Ninho, derrière lui, il y a de vrais Mexicains, des vrais voyous… ».

J’arrive à Miami…

« Je vais te casser la gueule » menace ensuite Mounir Moons puis poursuit ses attaques, « Je vais te briser en 2 de toute façon. J’arrive à Miami, on va s’échanger les cravates, et laisse Ninho tranquille c’est un conseil que je te donne. ». « Booba, tu vas aller t’entraîner, et moi je vais te casser tes dents et ta mâchoire. Plus jamais tu vas parler de mes petits frères. Tu vas laisser Gims tranquille, tu vas laisser Ninho tranquille. » précise-t-il à la fin de la séquence. Des menaces auxquels Kopp n’a pas répondu et ne semble pas porter d’intérêt préférant assurer la promotion de son actualité musicale.

