Gims : sa somme astronomique récoltée au profit de l’Unicef

Gims a un grand cœur ! Le rappeur de la Sexion D’Assaut vient d’organiser une soirée ce lundi à Paris au Pavillon Cambon en compagnie de sa femme DemDem pour récolter de l’argent en faveur de l’association Unicef France.

Avant la sortie à venir de la troisième édition de son album « Le Fléau » avec « L’Empire de Méroé » prévue pour le 3 décembre prochain et dont il vient de présenter le visuel, Gims s’est mobilisé pour aider l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance. Meugui a réussi à récolter un montant de dons assez incroyable lors de ce gala de charité qu’il a animé en partenariat avec la célèbre manufacture d’horlogerie suisse, Audemars Piguet.

1,5 millions d’€ au profit des enfants en Afrique grâce à Gims

« Unis comme jamais 1 500 000 € récoltés par Gims au profit de l’Unicef France » a révélé Gims après cet événement organisé pour venir en aide aux enfants sur le continent Africain. L’interprète du tube Bella s’est satisfait de la somme qu’il a pu réunir avec ce dîner accompagné d’une vente aux enchères auquel l’artiste à convié ses amis comme Dadju, Bedjik, Darcy ou encore des personnalités et des chanteurs tel que Vitaa, Camélia Jordana, Teddy Riner, Harry Roselmack.

« Lorsqu’on rêve seul ce n’est qu’un rêve alors que rêver à plusieurs, c’est déjà une réalité. Je remercie la maison AUDEMARS PIGUET, l’UNICEF et Version Originale pour avoir rendu tout cela possible. Pour qu’avoir une belle enfance ne soit plus une chance » a déclaré Meugui sur Instagram en légende de cette annonce.

