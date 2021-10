Gims répond de la meilleure des manières aux attaques de Booba

Le rappeur de la Sexion D’Assaut ne rentre pas dans les clashs! !

Ces derniers jours, Gims a été sévèrement pris à partie par Booba qui a multiplié les tacles contre le membre de la Sexion D’Assaut dans la story du compte Instagram de La Piraterie. Le DUC de Boulogne a enchainé les attaques contre Meugui cette semaine en faisant notamment des révélations sur sa vie privée ou encore sur sa femme.

La réponse subliminale de Gims aux offensives de B2O

Booba s’en est pris sans relâche à Gims cette semaine. De passage à Dubai, Kopp a rencontré Maeva Ghennam qui a insulté Meugui avant de finalement s’excuser, par la suite il balancé des dossiers sur la vie sentimentale de l’interprète du tube « Bella » lui reprochant d’avoir une deuxième femme en dévoilant une photo d’elle pour l’afficher publiquement avant de suggérer qu’il aurait eu une aventure avec Eva Ducci, une candidate de La Bataille Des Couples.

B2O a aussi mené une véritable enquête sur la supposée première femme de Meugui avant de cibler DemDem, « Je vais vous réduire à néant, je me le suis promis. » a-t-il menacé dans une story avant de se moquer du physique de cette dernière avec des montages alors qu’il avait déjà accusé la semaine dernière le couple de s’être offert une fausse Lamborghini Mansory avec le soutien de Marc Blata.

Meugui affiche sa réussite

Face aux provocations et les rumeurs autour d’une supposée aventure extra-conjugale balancées par Booba, Meugui est resté totalement impassible et n’a fait aucun commentaire pour ne pas envenimer le conflit entre eux. Il a continué d’assurer la promotion de ses derniers singles, « Prends ma main » avec Vitaa et « Say Oui » en collaboration avec Ricky Rich. Gims a également fêté ses 10 millions d’abonnées sur sa chaine Youtube, un record pour un chanteur français. Le rappeur de la Sexion D’Assaut s’est finalement décidé à répondre aux détracteurs de manière très subtile dans une publication Instagram avec le message très clair, « Rappelle toi de ça, tu ne seras jamais critiqué par quelqu’un qui fait plus que toi; tu seras critiqué que par une personne qui fait moins que toi. ».

Dans une autre publication sur le réseau social, il a ensuite posté une photo de lui aux Émirats arabes unis pour annoncer avoir obtenu le Golden Visa. « Il s’agit de nettoyer l’endroit !!! un grand merci au Cheikh @hhshkmohd pour le Golden Visa, ainsi qu’à @nasprod et @montherdarwish pour leurs hospitalité et leurs gentillesse let’s fucking go » a-t-il fièrement annoncé.

