Gims reçoit une leçon de morale de Booba, « L’argent ça fait pas tout « 

Après l’annonce de le collaboration de Gims avec la marque de montre de luxe Audemars Piguet pour l’organisation d’un gala de charité, Booba s’est inspiré du proverbe l’argent ne fait pas le bonheur pour l’interpeller et faire une petite leçon de morale à Meugui.

L’argent ne défini pas l’homme selon B2O

Cette semaine Gims a profité de sa notoriété afin de récolter des fonds pour l’UNICEF, les gains de cette soirée mise en place par le rappeur de la Sexion D’Assaut en partenariat avec Audemars Piguet ont été entièrement reversés à l’association en faveur des droits des enfants dans le monde. Une très belle initiative qui a permis au mari de DemDem de réussir à réunir le montant de 1 500 000 euros de dons.

Gims a ensuite posté une story avec un magnifique modèle de montre d’Audemars Piguet et la légende « Il s’agit de couper le courant », cette publication n’a pas échappé à Booba. Le DUC n’a pas manqué de se lancer dans une leçon de moralité à l’encontre de son rival avec le message : « Gims tu sais l’oseille ça fait pas tout dans la vie. C’est bien mais ça défini pas l’homme. De plus tu es sponsorisé. Et l’or c’est haram nan ?! A moins qu’elle soit en cuivre ».

Gims enchaine les flops d’après Booba

Kopp a poursuivi avec un post de son nouvel acolyte Marc Blata de la photo d’une Rolls-Royce accompagnée de la légende « Il est ou le Culinan Mansory ? @LaPiraterieOfficiel ? ». « Y lui reste plus que le matériel. Y peut plus parler music talent y fait flop sur flop. Mais c’est vrai ça il est ou ? Gims et fais voir la carte grise parce que les plaques allemandes c’est pas clair. » a répondu B2O en légende de la publication.

Gims n’a pas fait de commentaire et reste concentrer sur sa musique, il vient de présenter sur Instagram la troisième édition de l’album « Le Fléau » avec « L’Empire de Méroé » prévu pour le 3 décembre.