Kaaris, La Fouine, Gims, Booba attaque tout le monde et ça pique

Violente offensive de Booba sur Gims, Kaaris et La Fouine !

Pas de pause pour Booba qui ne lâche rien après avoir laisser planer le doute sur sa nouvelle collaboration avec Maes, la quatrième, ce dernier vient finalement de dévoiler la tracklist du projet « Réelle Vie 3.0 » et de confirmer du coup la présence du DUC sur le single « Platine O Plomo ». En parallèle de cette actualité musicale B2O a attaqué la plupart de ses rivaux dans une nouvelle story Instagram de La Piraterie.

Comme souvent c’est avec des montages vidéo qu’il a sévi sur le réseau social. Gims en a tout d’abord fait les frais avec une séquence d’un de ses showcases dans une salle relativement vide pour un artiste de sa notoriété. « C’est vide akhy, t’es endetté aksy, tout est faux, akhy sorcier du dimanche » s’en amuse Booba avant de poursuivre avec les images de Magali Berdah, un agent de stars de télé-réalité qui affirme que Meugui est le rappeur N°1 en France, « Numéro 1 mes coui**es ouais, ressaisis-toi vite Magali » lui répond le DUC.

Le DUC se lâche fort sur ses rivaux

Booba a continué avec un montage vidéo du générique de « Notre belle famille » pour réunir ses rivaux afin de se moquer d’eux. Kaaris devient « Armand le chinois », Damso est surnommé « Le traitre », La Fouine est appelé « Emile » et enfin Kalash est affiché au volant d’un kart d’un jeu vidéo comme étant « Kevin le fou du volant » le tout sous le fond sonore de la série télévisée des années 90 pour narguer ses ennemis.

Le DUC de Boulogne a conclu s’en prenant encore à Laouni dans une autre séquence avec des images d’un jeune homme qui traite de violeurs ainsi que de forceurs les personnes qui s’affichent avec des TN et du Lacoste. « Et Emile Louis il met des Air max ou pas ? » a ajouté Booba en légende de la publication avant de terminer avec une vidéo parodique de la publicité pour des barres chocolatées Kinder réalisée par La Fouine il y a 8 ans. « Oh putain, un forceur, violeur, kinder » commente Kopp, des provocations restées sans réponses aucun des rappeurs visés n’a réagi.