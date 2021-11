MHD traité de meurtrier par Amel Bent ?

Une vidéo compromettante d’Amel Bent sur MHD ?

Amel Bent a triomphé le week-end dernier lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards. Elle a remporté avec Hatik la récompense dans la catégorie «Collaboration Francophone de l’Année» pour leur single «1,2,3» dont le clip cumule plus de 66 millions de visionnages sur YouTube. Mais après la cérémonie la chanteuse française a tenu des propos déplacés à l’encontre de MHD.

« Ce trophée 17 ans après ma première chanson, c’est comme se marier après 17 ans d’amour. Oui je vous aime et plus que jamais je ressens votre amour. Je partage ce moment unique avec celui qui à sublimé cette collaboration mon ami » a réagi Amel Bent sur son compte Instagram suite à cette soirée en postant une photo d’elle avec sa statuette dans les mains. En marge de cet événement, celle qui a collaboré avec Rohff sur le single « Hysteric Love » a fêté ce succès dans un mini-bus en compagnie de Vitaa en train de célébrer de son côté son trophée obtenu avec Slimane.

Des propos maladroits qui ne sont pas passés inaperçus

Un extrait de la séquence a été publié sur la toile par Marc Blata avec sur la vidéo le morceau « Sagacité » de MHD diffusé en fond sonore dans le véhicule. Amel Bent n’apprécie par la diffusion de ce titre et déclare ne pas souhaiter “de problème avec la justice” puis traite le Prince de l’Afro Trap de meurtrier.

« S’il vous plait, on veut faire des stories mais on veut pas de problème avec la justice. Nan mais moi, les meurtriers ça va » s’exprime la chanteuse. Il est difficile de distinguer si l’artiste révélée dans la Nouvelle Star fait cette remarque sur le ton de la plaisanterie ou non mais elle ne se doutait visiblement pas que la scène est filmée.

Les images ont suscité des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux notamment sur le fait que Amel Bent a émis un jugement maladroit contre MHD alors que le rappeur français n’a pas encore été jugé, il est soupçonné par la justice d’avoir participé à une rixe mortelle en 2018 et devra comparaitre aux assises pour meurtre l’année prochaine mais en attendant le verdict, il est toujours présumé innocent.