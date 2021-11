Jugé pour meurtre, MHD risque 30 ans de prison

A l’été 2020, MHD a pu sortir de prison après un peu plus d’une année en détention car il est suspecté par la police d’avoir participé à une rixe mortelle au début du mois de juillet 2018. A sa libération sous contrôle judiciaire, le rappeur français a affirmé son intention de prouver son innocence alors qu’il risque une peine de prison de 30 ans.

« Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. » a assuré MHD au mois d’août 2020. Le Prince de l’Afro Trap a ensuite fait cette année son retour en musique avec Mansa, son troisième album paru le 16 juillet 2021 sur lequel il a invité Naira Marley, Adekunle Gold et Tiakola.

Fin de carrière pour MHD ? Il risque très gros !

Dans cette affaire d’homicide volontaire, MHD va être jugé devant la cour d’assises l’année prochain et il encourt 30 ans de réclusion criminelle selon Le Parisien . « La juge d’instruction en charge de l’enquête […] a en effet signé ce mercredi une ordonnance de mise en accusation scellant le renvoi aux assises de huit hommes dont MHD, conformément aux réquisitions du parquet de Paris », explique le journal quotidien régional français ce vendredi dans un article consacré à l’interprète de l’Afro Trap et précise que « tous encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle ».

Accusé par la justice d’homicide volontaire MHD est soupçonné d’être impliqué à une altercation dans le Xème arrondissement de Paris, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 lors d’un passage à tabac d’un jeune homme de 23 ans, blessé mortellement à l’arme blanche. La date de son jugement n’a pas encore été annoncée.