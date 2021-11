Ninho soutient Maes sur du Rohff !

En écoutant Rohff, Ninho valide l’album de Maes

Après avoir eu un échange sur les réseaux pour va sortir le « Meilleur album de l’année », Maes et Ninho ont clos le débat en s’apportant un soutien mutuel tout en faisant taire des rumeurs d’un différend entre eux. N.I vient d’ailleurs de réagir à la parution du nouvel opus du rappeur Sevranais pour lui apporter de la force mais un détail a interpellé le public.

Alors que l’actualité musicale du rap français est très chargée en cette fin d’année, Maes et Ninho comptent frapper très fort avec la sortie « Réelle Vie vol.3 » pour le premier citer et « Jefe » pour le second. En attendant le 3 décembre pour découvrir le projet de N.I, l’album du rappeur de Sevran est disponible depuis cette semaine et comptabilise déjà plus de 4,5 millions de streams en 24h sur Spotify France.

Ce détail n’a pas échappé aux fans

A l’occasion de la sortie de « Réelle Vie vol.3 », Ninho a posté une story dans laquelle il donne son soutien à Maes. Effectivement il a relayé une capture d’écran de la page d’écoute de l’album de Walid Georgey de son vrai nom sur son compte Spotify tout en le mentionnant. Sur ce screen N.I affiche le morceau qu’il est en train d’écouter sur la plateforme de streaming au moment de la prise de cette copie d’écran et il s’agit du single « Pleure pas » de Rohff extrait du projet « 10 ans d’avance » paru en 2004 ce qui a bien amusé ses fans.

Depuis le début de sa carrière, Ninho est toujours resté éloigné des clashs. La proximité de Maes avec Booba qui est en embrouille avec Rohff depuis plusieurs années ne l’affecte pas et ne l’empêche pas de soutenir les autres rappeurs.