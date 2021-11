Kalash encore en clash avec Booba ? Il répond très sincèrement !

Entre ses nombreux clashs dans le rap, Booba semble avoir tourné la page de son conflit avec Kalash avec qui les esprits se sont apaisés depuis quelques temps. Ce dernier s’est récemment exprimé à ce sujet lors de son récent passage dans les locaux de la radio Skyrock dans l’émission le Morning De Difool.

Les hostilités ont pris fin entre Booba et Kalash !

L’embrouille entre Booba et Kalash a éclaté il y a 2 ans, en 2019 suite aux collaborations entre Kalash et Damso sur les titres « Mwaka Moon » et « JTC / Praliné », une connexion que le rappeur français exilé à Miami n’a pas apprécié en raison de son conflit avec Dems suite à son départ du 92i. B2O s’étaient ensuite attaqué à son ancien acolyte originaire de Martinique à plusieurs reprises mais il n’avait pas envenimer la situation en restant silencieux face aux dernières provocations.

Booba s’était notamment moqué des chiffres des ventes de Kalash avec son dernier album mais cela ne l’avait pas affecter et il semble être passé à autre chose. Questionné sur ses rapports tendus avec le DUC dans le Morning de Difool, l’interprète du single « Mwaka Moon » est revenu brièvement sur ce clash et leur relation en indiquant qu’il n’y pas de tension entre eux. « Il n y a rien de tendu avec Booba, ça va, tout va bien, tout roule » a-t-il clairement déclaré au micro de la radio Skyrock pour mettre fin aux rumeurs sur cette affaire.