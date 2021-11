Mohamed Henni craque après l’échec de Benzema au Ballon D’Or

Le Youtubeur pète un câble à l’annonce du Ballon D’Or !

Fervent supporter de Karim Benzema, Mohamed Henni était très confiant ce lundi soir avant la cérémonie de la remise du Ballon D’Or 2021 sur la victoire de l’attaquant Madrilène et s’est filmé en direct en train de suivre l’événement sauf que malheureusement pour l’influenceur Français c’est le joueur du PSG, Lionel Messi qui remporte pour la septième fois le trophée.

« Je persiste et je signe : Karim Benzema est le ballon d’or 2021. » a affirmé Mohamed Henni quelques heures avant l’annonce du triomphe de Léo Messi. Les dernières rumeurs du classement de cette édition 2021 du Ballon D’Or ont laissé entendre que l’attaquant Argentin, Robert Lewandowski et Karim Benzema sont pressentis pour former le podium et que KB9 avait ses chances de gagner. Finalement à la surprise générale, l’avant centre de l’équipe de France se retrouve seulement à la quatrième place.

Loin du podium, Benzema réagit à son classement

Messi a pris la première place du classement avec 613 points suivi de près par Lewandowski avec 580 points et Jorginho prend finalement la troisième place avec 460 points devant Benzema avec seulement 239 points. KB9 se trouve donc très loin du podium mais n’est pas rancunier et s’est exprimé en Anglais sur Instagram après la cérémonie pour remercier ses fans, « Merci à tous ceux qui m’ont supporté. Je joue au football pour vous et le show doit continuer ». Un message qui n’a pas apaisé Mohamed Henni, le Youtubeur prêt à fêter la victoire de son chouchou n’a pas digéré cet échec.

Mohamed Henni craque totalement

L’influenceur a filmé sa réaction à l’annonce de la 4ème place de KB9, « Comment ça ? C’est pas possible ! C’est du vol ! Non, je ne me calme pas, c’est pas possible » hurle Mohamed Mohamed Henni qui pète un plombs avant d’exploser sa télévision, « C’est un scandale ! C’est injustice » s’agace-t-il ensuite alors qu’il s’était payé un costume Hugo Boss spécialement pour l’occasion. « Je suis sous le choc » a ajouté le Youtubeur en postant la vidéo.

