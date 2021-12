Damso, Nekfeu et Orelsan : le feat rêvé devient quasiment réelle

C’est juste incroyable comme remix

PNL World vient encore de frapper très fort avec un mash-up entre Damso, Nekfeu et Orelsan dont le résultat est une nouvelle fois hallucinant de réalisme. La chaine Youtube vient encore de faire le bonheur des fans de rap français en réunissant les trois rappeurs sur le même morceau.

Après le récent mix intitulé « OPPS » avec Ziak, Freeze Corleone, Ninho et Gazo qui a dépassé le million de visionnages en deux semaines, le Youtubeur PNL World a décidé de réunir cette fois-ci le belge Damso et les deux rappeurs français Nekfeu et Orelsan sur un mash-up baptisé « Ombre & Lumière » pour nous offrir un avant-gout de ce que pourrait donner une connexion entre ce trio sur un même single.

Un chef d’œuvre de PNL World avec Damso, Nekfeu et Orelsan

Dans cette production très réussie, PNL World a utilisé des couplets des titres « Civilisation », « Shonen », « Rêves bizarres » et « Épilogue » d’Orelsan. Ensuite pour Nekfeu on y retrouve des couplets extraits des chansons « Cheum », « Tempête », « Humanoïde » puis pour Damso un passage issu du morceau « Cœur en miette ».

PNL World a repris dans la vidéo des images des clips « L’odeur de l’essence », « Fantôme », « Rêves Bizarres », « Tout ce que je sais » d’Orelsan ainsi que des featurings avec Oxmo Puccino sur « Ma Life », avec Lefa sur « Potentiel » et Ninho sur « Millions ». Pour Damso on découvre des visuels extraits des clips de « Smog », « Mosaïque Solitaire », « 911 » puis de « God Bless » avec Hamza et « Du mal à te dire » avec Dinos. Enfin du côté de Nekfeu se sont les images des vidéos de « Sous les nuages », « 7:77 AM », « Princesse », « RxNxA » ainsi que de « Zéro détail » avec Sneazzy et « Juste pour voir » avec S.Pri Noir, le tout pour un résultat vraiment impressionnant.