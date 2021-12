Kaaris s’unit avec Kalash Criminel pour l’album commun SVR

Après avoir collaboré ensemble à trois reprises, Kaaris et Kalash Criminel s’unissent pour nous présenter un album baptisé « SVR ». Les deux rappeurs originaires de Sevran n’ont pas encore communiqué sur la parution de ce projet collaboratif mais les précommandes sont déjà disponibles sur le site de la Fnac.

Kaaris et Kalash Criminel ont travaillé ensemble une première fois en 2016 sur « Arrêt du cœur » extrait de l’album « R.A.S » de ce dernier cité avant de récidiver l’expérience la même année avec « 4Matic » issu de l’opus « Okou Gnakouri » de Riska. Puis ils remettent ça en 2017 avec le single « Bling bling » extrait de l’album « Dozo« . Les trois featurings ont donné des idées aux deux rappeurs qui ont décidé de préparer un projet commun dont le premier visuel vient d’être dévoilé.

Kaaris & Kalash Criminel, ça arrive très bientôt

« SVR représente la fusion entre les deux plus gros visages du rap Sevranais. Kaaris et Kalash Criminel se réunissent sur un album commun événement. Une recette qui leur ressemble dont eux seuls ont le secret. du rap à l’état brut, sauvage, engagé sur des instrumentales drill, trap et quelques refrains chantés. » annonce le description du site de la Fnac qui précise que le projet comporte deux versions différentes. L’une spéciale Kaaris avec un de ses inédits et une autre spéciale Kalash Crimi’ avec le titre en solo « Pour éteindre ». La sortie de cet opus collaboratif est programmée pour le 28 janvier 2022.

Kalash Criminel a souvent fait l’éloge de Kaaris comme lors de son interview dans l’émission Le Code sur Apple Music. « Avant Kaaris, il y avait des rappeurs, après Kaaris il y aura des rappeurs. C’est juste que c’est vrai, c’est lui qui a vraiment mis la lumière sur Sevran. Il a fait des morceaux comme « S.E.V.R.A.N », « 2.7.0 », il faut dire la vérité c’est lui. » avait-il déclaré face à Mehdi Maïzi dans cette interview au sujet du fait que Riska a mis en valeur Sevran. « Mais ça ne veut pas dire que les autres n’ont pas fait le travail. Tout le monde sait que c’est Kaaris qui a mis la lumière sur Sevran. Tout le monde le sait ça. C’est dur à dire parce qu’on est rappeur et qu’on a de l’égo. Je le dis parce que c’est mon frérot aussi. Mais il y en a qui ont de l’égo » avait-il ajouté en conclusion.