Sexion D’Assaut annonce la date de sortie du Retour Des Rois

Ça y est le retour dans les bacs de la Sexion D’Assaut est enfin acté et officiel après des multiples rebondissements, le groupe Parisien vient de faire l’annonce que tous les fans attendaient depuis plusieurs années avec la date de sortie de l’album « Le Retour Des Rois ».

Quasiment dix années que la Sexion D’Assaut n’a pas sortie de projet depuis le « L’Apogée » paru le 5 mars 2012 certifié double disque de diamant. Après l’annonce de leur retour sur scène pour une tournée dans toute la France à partir du 23 mars 2022, le public s’est mis à rêver d’un nouvel album du groupe Parisien mais Gims et Black M ont expliqué que le projet est compris en raison de problème contractuel et d’un différents avec le boss du label Wati B, Dawala.

L’album de la Sexion D’Assaut uniquement disponible en physique

Meugui et Alpha Diallo ont finalement révélé récemment que cet opus devrait enfin sortir et que tous les membres de la Sexion se sont retrouvés en studio pour enregistrer des nouveaux titres. Gims, Lefa, Barack Adama, Maska, JR O Crom, Black M et Doomams ont enfin confirmé la nouvelle sur leurs réseaux ce lundi soir que le projet va voir le jour. « LE RETOUR DES ROIS. Nouvel album disponible uniquement en physique à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022, puis dans les salles de concert jusqu’a la fin de la tournée. Bons de précommande également disponibles dans les salles à partir du 25 mars. » peut-on lire en légende du teaser de la présentation du Retour Des Rois.

Alors que le streaming devance désormais les ventes en physique notamment dans le rap français, l’album de la Sexion D’Assaut ne sera donc disponible qu’en physique dans la salle de concert de Paris Défense Arena au mois de mai prochain puis dans les autres salles de la tournée du groupe.

