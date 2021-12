Ninho : Jefe est l’album le plus écouté au MONDE sur Deezer

Ninho a absolument fracassé les streams ! Les records tombent pour N.I et continuent de s’enchainer en ce début de semaine ave l’énorme succès de Jefe qui va tenter de concurrencer les derniers exploits de Orelsan avec « Civilisation » toujours numéro 1 du Top Album en attendant le prochain classement.

Alors qu’il vient de subir des accusations d’achats de streams de la part de Booba sur ses classements suspects selon lui dans le Top Singles en Asie, Ninho n’a pas réagi aux attaques du DUC et reste concentrer sur la promotion de son nouvel opus. A sa sortie Jefe s’est emparé des 15 premières places sur Spotify France ainsi que sur Apple Music France avec tous les morceaux du projet dans le TOP 15. L’album réalise pour le moment un très bon démarrage avec 31 500 ventes en mid-week.

Ninho N°1 dans le monde !

C’est sur Deezer que Ninho a tout explosé, il dépasse le record détenu par PNL et devient l’artiste le plus écouté dans le monde entier en trois jours sur la plateforme de streaming. Il s’offre également sur Deezer le titre de l’album le plus streamé à l’international pour cette période. En plus de cela Jefe est l’album le plus streamé sur Spotify France en trois jours. N.I obtient aussi en France le record du single le plus streamé de l’année en 24h sur Spotify, le tout avec le meilleur démarrage de l’année sur le service suédois de streaming musical, Deezer et Apple Music.

Un démarrage impressionnant pour Ninho en attendant de découvrir ce vendredi son bilan sur une semaine complète et de voir s’il peut détrôner Orelsan de la première place du Top Album que ce dernier occupe depuis 2 semaines.