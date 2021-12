Hayce Lemsi frappe le Youtubeur Andreas Kastrinos

Le Youtubeur Andreas Kastrinos s’est pris une grosse baffe de Hayce Lemsi mais tout cela semble bien être une mise en scène afin de faire le buzz avant de publier la nouvelle vidéo de l’influenceur en compagnie du rappeur français pour les besoins du divertissement.

Cet été Seth Gueko avait enflammé la toile avec un extrait vidéo en compagnie du Youtubeur Morgan Niquet dans laquelle ce dernier se prend une grosse baffe du rappeur, les deux protagonistes avaient ensuite révélé que c’était une mise en scène pour le dernier test du vidéaste afin de comparer une caméra à 800 euros à une caméra à 100 000 euros. Cette fois ci c’est le Youtubeur Andreas Kastrinos qui a fait appel à un autre rappeur français pour sa dernière vidéo.

Une grosse gifle d’Hayce Lemsi qui faut chuter le Youtubeur

Andreas Kastrinos connu également sous le pseudo de « Andreas Tpmp » pour son poste d’ancien chroniqueur dans l’émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna est habitué à réaliser des « pranks » dans ses vidéos. Suivi par plus de 290 000 abonnés sur Youtube et 470 000 internautes sur TikTok, le vidéaste a visiblement tenté de piéger Hayce Lemsi dans sa dernière réalisation. Dans une story Instagram, il a teasé la mise en ligne de la vidéo avec un extrait dans lequel il parle avec le rappeur avant de prendre une baffe puis de tomber au sol et de prendre un coup de pied.

Le Youtubeur s’est ensuite affiché avec un pansement sur l’œil et un autre dans une narine tout en mentionnant Hayce Lemsi avec le lien de la vidéo complète intitulée « ON REND OUF HAYCE LEMSI, LOUISE RGT, ZAKARIA MSK CHEZ KIKIKICKZ ! PRANK » qui sera disponible ce soir à 18h30. « Je crois que cette fois j’ai un peu forcé » a-t-il commenté dans la séquence qui semble bien être un gros coup de buzz pour faire parler de sa publication, réponse ce soir.