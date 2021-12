Kalash Criminel : On sait pourquoi il n’enlève jamais sa cagoule

Les raisons du port de la cagoule de Kalash Criminel

En attendant le 22 janvier prochain avec la sortie de son projet commun avec Kaaris baptisé « SVR » une partie des auditeurs continuent de se demander pourquoi Kalash Criminel s’affiche toujours publiquement avec une cagoule pour cacher son visage. Par le passé, le rappeur Sevranais s’est expliqué à plusieurs reprises à ce sujet pour en dévoiler la raison.

En 2017, l’occasion de la sortie de sa deuxième mixtape OYOKI, Kalash Criminel est de passage dans les locaux de la radio Skyrock pour présenter ce projet. Dans l’émission Planète Rap, face à l’animateur Fred Musa, l’artiste de Sevran parle une première fois sur son choix d’apparaitre toujours cagoulé. « C’est arrivé dès le début. A la base, je rappais avec mes potes et j’avais une cagoule chez moi. Je l’ai mise et on m’a dit ‘Hey mais ça fait un délire et tout ! Tu veux rapper cagouler’ ? J’ai dis ‘Ouais, pourquoi pas’. », s’exprime-t-il au début de l’interview.

C’est son outil de travail !

« Après, j’étais pas dans le personnage. Comme j’étais pas connu, je mettais la cagoule pour le rap et après je l’enlevais et je faisais ma vie, tu vois. Après je suis rentré dans le personnage de Kalash Crimi. Et il y a rien de méchant. », précise-t-il ensuite au micro de la radio. Dans un autre entretien en 2020 avec le média Konbini, Kalash Criminel a ajouté qu’il a également mis cette cagoule pour que sa mère ne le reconnaisse pas mais cela s’est révélé être un échec.

« A la base des bases, j’étais à l’école et j’aimais trop le rap, mais chez moi, ils ne sont pas trop rap, ça veut dire que je me suis dit : ‘En vrai de vrai je vais mettre une cagoule, comme ça je vais faire du rap et ne va savoir que c’est moi.' » a déclaré Kalash Criminel à Konbini. Il a poursuivi en expliquant avoir immédiatement été reconnu par sa maman. « Ma mère, elle m’a reconnu direct. Après en vrai de vrai, quand même m’a reconnu, je voulais déjà enlever ma cagoule mais j’avais déjà je crois ‘Sauvagerie 2’ et ‘Arrêt du cœur’ devait sortir. Il y avait déjà un personnage avec la cagoule qui était fortement identifié. Du coup j’ai gardé La cagoule » s’est-il confié en précisant que c’est désormais devenu un outil de travail.