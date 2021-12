50 Cent encense Statham, « vous êtes en prison, appelez Jason »

Après avoir fait ses excuses à Madonna pour s’être moqué de ses photos très suggestives sur Instagram, 50 Cent a tenu à rendre un bel hommage sur son compte Twitter à son ami l’acteur britannique, Jason Statham.

Depuis leur rencontre sur la tournage du film de Gela Babluani nommé 13 en 2010, Jason Statham et 50 Cent sont restés proches. Les deux hommes se sont retrouvés sur le tournage du 4ème volet de Expendables réalisé par Scott Waugh avec Sylvester Stallone et Megan Fox. Le rappeur américain a rejoint le casting du long métrage qui est un spin-off centré sur le personnage Lee Christmas de la saga réunissant de vedettes du cinéma d’action des années 80 à nos jours.

« Jason Statham donne l’impression que tout est facile. K’ai eu plaisir à travailler avec lui sur EXPENDABLES 4. » a commencé à déclarer 50 Cent sur le réseau social en postant une photo en compagnie de son compère sur le tournage Expendables 4. « Vous avez un film, vous voulez qu’il marche bien, appelez Jason. Votre franchise ne remplit plus les salles de cinéma, appelez Jason. Vous voulez réussir dans la vie, appelez Jason”, a-t-il ajouté dans son tweet avant de conclure, “Si vous êtes en prison, appelez Jason.”.

En plus de sa carrière de rappeur 50 Cent multiplie les apparitions à l’écran. Fifty s’est retrouvé dans la série Power et au cinéma avec son long-métrage autobiographique Get Rich or Die Tryin’ sorti en 2005, puis les films Les Soldats du désert en 2006, La Loi et l’Ordre en 2008 et la trilogie Évasion. La date de sortie de Expendables 4 n’est pas encore annoncée mais le film devrait arriver en salles pour 2022.

🔥 Jason Statham makes everything look easy, I had a ball working with him on EXPENDABLES 4. You got a movie,want it to do well call Jason.Your franchise not filling seats anymore call jason. want to be successful in life call jason. WTF🤔you in jail CALL JASON LOL #bransoncognac pic.twitter.com/g7tBVJghn6

— 50cent (@50cent) December 7, 2021