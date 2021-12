Booba s’amuse de la rumeur de coucherie avec Nabilla

Booba réagit à la rumeur Nabilla avec humour

Toujours aussi réactivité sur les réseaux, Booba après avoir réuni les membres du 92i sur la réédition Ocho Deluxe de l’album de SDM en regroupant Green Montana, Booba, Bilton et Sicario sur le même single est rapidement sorti du silence aux révélations d’une liaison supposée il y a quelques années avec Nabilla.

Un octogone pour Céline Morel

Tout est parti des propos d’une ex-candidate de l’émission de télé réalité de NRJ 12 Les Anges dans l’émission Youtube de Sam Zirah. Céline Morel confie une anecdote improbable sur sa rencontre avec Booba qu’elle affirme dans une boite de nuit il y a plusieurs années à l’occasion d’une fête pour son anniversaire. « Allez Céline, propose à Booba de venir prendre une coupe de champagne à notre table pour ton anniversaire ! » commence-t-elle expliquer sur la proposition à l’époque d’un de ses amis.

« Donc j’y vais […] J’étais une gamine franchement. Je lui dis : Booba, tu veux prendre une coupe de champagne pour fêter mon anniversaire et tout ? Il m’a dit : “Bah, ça dépend”, avec sa façon de parler, “j’ai une suite à l’hôtel… Tu fais l’after avec nous, tu montes ?” En gros, il a clairement demandé si je coucherais pas avec lui. Et je lui ai dit : Non mais je te propose juste une coupe… Pas d’ambigüité ! Et puis, il y avait Nabilla derrière qui était tendue. » raconte ensuite Céline Morel.

B2O préfère en rigoler

« Mais elle n’avait pas encore fait de télé, peut-être L’Amour est aveugle. Je refuse la proposition de Booba qui me demande si j’ai un mec… Et puis, il a claqué des doigts, et y’a son videur qui s’est foutu devant moi. Et ce jour-là, Nabilla, il me semble, parce que c’est sorti des années plus tard dans la presse, a couché avec lui ! » a-t-elle ensuite affirmé avant d’ajouter, « Alors je sais pas si c’est jour-là ou pas, je ne sais pas si elle a fait une crise de jalousie ou si elle a pris ma place ». Cette déclaration a agité la presse Booba en ce début de semaine.

Le magazine Public a relayé la rumeur avec le titre « Nabilla a couché avec Booba, en pleine interview, une ancienne candidate des Anges se lâche et balance ! », B2O a posté une story avec la capture d’écran de cet article pour démentir l’information en ajoutant le message « Nabilla t’attends quoi pour lui proposer un octogone à cette mythomane sans talent ?!! ».