Une liaison entre Nabilla et Booba ? Des croustillantes révélations

Nabilla a-t-elle eu une aventure cachée avec Booba il y a quelques années ? C’est ce que prétend la candidate des Anges, Céline Morel dans sa dernière interview avec Sam Zirah la jeune a balancé quelques dossiers croustillants qui risquent de faire beaucoup parler notamment celui concernant le rappeur français exilé à Miami et la compagne de Thomas Vergara.

Habitué à s’en prendre au star de la télé-réalité, Booba est plutôt en bon terme avec Nabilla comme l’atteste leur change sur les réseaux au mois de septembre dernier lorsque la jeune a fait part de enthousiasme à l’annonce de la mise en vente des billets le concert événement au Stade de France de B2O. « La base » avait-elle commenté sur Twitter, un geste que Kopp a apprécié en relayant le tweet pour la remercier avec le message, « Sur la tête de ma mère j’ai percé. Merci Bibi ».

Nabilla a couché avec Booba assure Céline Morel

En réaliste Booba semble bien connaitre Nabilla c’est ce que vient d’affirmer une candidate de télé-réalité. Invitée par Sam Zirah dans son émission pour sa chaine Youtube suivie par plus de 1,6 millions d’abonnés, Céline Morel a fait des étonnantes révélations dont une anecdote concernant Kopp. « Il y a une autre histoire. Je fêtais mon anniversaire avec mes amis et ce jeune homme avec qui je sortais. Un de mes amis me suggère de proposer à Booba de venir prendre une coupe de champagne à notre table ! J’y vais. Il me répond : ‘Ça dépend, j’ai une suite à l’hôtel. Tu fais l’after avec nous ?’ » commente-t-elle a déclaré sur sa rencontre avec le rappeur français.

« Il a clairement demandé si je ne coucherais pas avec lui. Nabilla derrière était tendue. Elle n’était pas encore si connue. Je refuse la proposition de Booba qui me demande si j’ai un mec. Ce jour-là, Nabilla a couché avec lui ! Je ne sais pas si elle a fait une crise de jalousie ou si elle a pris ma place » a ensuite assuré la jeune femme dans cette interview. Une déclaration très surprenante qui ne devrait pas manquer de faire réagir Booba pour livrer sa version des faits.

A suivre aussi : Malgré le clash, Booba nostalgique du feat avec La Fouine