Damso : « Le moi d’avant c’est celui qui me manque »

Damso invite Angèle dans le deuxième épisode de THEVIE RADIO, son émission de radio sur Apple Music.

Après avoir collaboré ensemble sur single « Démons » extrait de l’album ”Nonante-cinq” qui vient de sortir, Damso et Angèle ont partagé leurs points de vue et leurs doutes sur la célébrité et sur les attentes du public, sur les opportunités de carrière internationale, sur l’importance relative de l’avis de leurs proches, et sur le fait de ne pas avoir envie de sortir tout ce qu’ils créent. Ils ont d’ailleurs enregistré un duo ensemble qui n’est jamais sorti.

Damso s’est notamment confié sur ce qui lui manque de sa vie avant le succès. ”Moi, c’est moi, je me manque beaucoup. Le moi d’avant c’est celui qui me manque. C’est le moi d’avant qui sera plus jamais là. C’est fini, c’est une autre époque c’est terminé, c’est une autre dimension. (…) Il y avait d’autres perspectives, d’autres façons de vivre, d’autres formes d’innocence…” s’est-il exprimé.

Damso revient sur ses débuts dans la musique

”Je m’en fous de ce que mes proches peuvent penser. Quand j’écris, si il y a vraiment des gens que j’ai du sortir de ma tête c’est mes proches, parce que pour pouvoir avancer artistiquement il faut vraiment une liberté incroyable.” a ensuite déclaré Dems sur ce que pourrait penser ses proches de certains de ses morceaux.

Angèle a également demandé dans cet épisode à Damso à quel moment il a réalisé qu’il allait faire de la musique. ”L’écriture est venue avant, la musique je crois que c’est vers 12 ans, quand j’ai commencé les prods, c’était pas ouf mais c’était déjà ça. Là je pense que j’ai commencé à comprendre, à plus voir la musique comme une forme d’émotion, j’ai commencé à ressentir la musique, je ne l’ai plus écouté.” a-t-il expliqué.

”Après, l’écriture j’ai jamais vu ça vraiment comme un métier, plus comme quand je commence quelque chose je dois juste bien le faire. Mais ouais je crois que c’est au moment où j’ai commencé à ne plus l’écouter ni l’entendre mais la ressentir vraiment et comprendre ce que je ressentais, je crois que c’est là que c’est parti, vers 12 ans.” conclu Dems à ce sujet.