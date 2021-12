Jay-Z dingue de ce clip de rap français légendaire avec Rohff

Jay-Z a pris une claque avec un clip culte de la Mafia K’1 Fry ! Le titre « Pour Ceux » du collectif de hip-hop français originaire du Val-de-Marne avec Rohff, Manu Key, Kery James, Karlito, les groupes Intouchable et 113 est un classique du rap français et visiblement aussi international comme l’atteste une anecdote folle de Romain Gavras.

En 2003, le fils de Costa-Gavras et Kim Chapiron membres du collectif d’artistes œuvrant dans le domaine de l’audiovisuel nommé Kourtrajmé réalisent le visuel du single « Pour Ceux » extrait de l’album « Cerise sur le ghetto ».

La sortie du clip va marquer les esprits des fans de rap français pendant des nombreuses années et influencer toute une générations de rappeurs. La vidéo met en scène les membres Mafia K’1 Fry dans la réalité des cités populaires de l’époque.

Jay-Z en plein kiff sur la Mafia K’1 Fry

Dans une interview accordée à Télérama pour une série-documentaire retraçant l’histoire du clip en France avec un épisode consacré au rap français dans lequel celui de la Mafia K’1 Fry est cité comme exemple.

Romain Gavras qui a travaillé avec Jay-Z pour la réalisation en 2011 d’un clip extrait de l’album « Watch The Throne » avec Kanye West a confié que le mari de Beyoncé a particulièrement apprécié le clip du collectif de rap français.

“La 1ère fois que j’ai rencontré Jay-Z […] Il me dit : “Tu viens de France. Il y a ce clip qui est dingue que j’avais vu à l’époque”. Et sur YouTube il me montre Pour Ceux […] Il me dit : “Mais mec, tu te rends pas compte à l’époque on devenait fou sur ce clip.” a déclaré Jigga à Romain Gavrasn sur le tournage de « No Church In The Wild ».

Le succès de ce titre a donc dépassé nos frontières comme le prouve cette confidence assez incroyable.