Soso Maness revient avec un titre sur la réalité de la vie de rue dans les quartiers

Soso Maness revient aujourd’hui avec un nouveau titre “DLB 13014”, suite de sa série de titres Dans Le Block : très rap, très brut dont le thème reste l’ego trip fortement teinté de la réalité de la vie de rue dans les quartiers et sur lequel il explore différents flows très techniques. Le 13014, bien sûr, étant le code postal de don quartier Font-Vert à Marseille.

Fil rouge de l’œuvre de Soso Maness, les titres “DLB” annoncent souvent un énorme banger qui devrait suivre par la suite. Les hostilités sont ouvertes, bientôt, il sifflera le coup d’envoi de l’été.

Depuis plusieurs mois, Soso Maness nous fait la démonstration de tous ses talents, créateur de contenu avec la solide communauté qu’il a créé sur Twitch, pilote de F4 avec sa performance à la course GP Explorer sur le circuit du Mans, orateur et savant avec la conférence qu’il a donné en avril à Sciences Po Paris sur la création musicale et visuelle enfin, acteur, car il le tease sur ses réseaux, bientôt à l’affiche du film Challenger.

Il revient d’ailleurs sur tous ces sujets dans une interview exclusive pour Clique. Mais Soso n’oubliera jamais ses premiers amours, le rap et dévoile son nouveau clip “DLB 13014”, suite de sa série de titres Dans Le Block; “DLB X”, “DLB 13”, “DLB 17”.