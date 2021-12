« Un vrai combat, y aurait eu du sang dès le début » avoue Floyd Mayweather sur Logan Paul

Au mois de juin dernier le combat de Floyd Mayweather face à Logan Paul a déçu les spectateurs ! Après plusieurs semaines à faire monter la pression avant cet affrontement les deux boxeurs n’avaient pas réussi à se départager sur le ring à la fin des 8 rounds dont seul un KO pouvait couronner un vainqueur. L’ancien champion du monde est revenu sur cet événement dans une récente interview.

La preuve d’un combat truqué de Floyd Mayweather

Cet été à l’issue du combat les rumeurs d’une confrontation truquée ont agité les réseaux notamment avec la diffusion d’une vidéo dans laquelle le célèbre Youtubeur apparait sonné mais maintenu debout sur le ring par son adversaire. « Il y a une partie du combat où Floyd m’a frappé et je me suis un peu appuyé sur lui. Il semble que je sois devenu mou. Les gens essaient de tourner ça. De dire qu’il m’a assommé et qu’il m’a attrapé pour me maintenir debout dans le but de continuer le combat. » s’est justifié Logan Paul après les accusations. Floyd Mayweather vient de se confier sur cet affrontement dans un entretien pour le Sun.

« La boxe ne me manque pas, je vais juste m’amuser, c’est pourquoi j’ai fait une exposition avec Logan Paul, nous nous sommes amusés, je me suis amusé. Nous avons donné aux gens un peu de plaisir et les gens doivent savoir qu’il y a une différence entre un vrai combat et une exhibition. », commente Floyd avant de continuer « Avec une exhibition, je ne m’entraînais que de temps en temps. Si c’était un vrai combat, il y aurait eu du sang depuis le début.« .

« J’ai eu l’occasion de combattre 16 champions du monde d’affilée, j’étais dans des combats d’unification, j’ai fait beaucoup de choses en boxe. Je n’ai pas pu tout faire, mais je suis content pour les combattants qui sont des champions incontestés. » a ensuite assuré Mayweather au sujet de sa carrière.