Rohff réagit à la rumeur de Jay-Z invité pour son Bercy

La mise au point de Rohff claire sur la rumeur lancée par les médias de Jay-Z à son concert de Bercy ! Il y a quelques jours Housni a officialisé son grand retour sur scène pour fin 2022 afin de retrouver enfin son public en concert mais rapidement une fausse information a circulé sur une invitation du célèbre rappeur américain sur sa date Parisienne.

Suite à la sortie de son 10ème album nommé Grand Monsieur qui s’est écoulé à près de 20 000 exemplaires en première semaine d’exploitation et sur lequel il a invité Dadju, Imen Es, Tayc, Gims, Naps ou encore Jul, Rohff a réservé une belle surprise à ses fans avec l’annonce d’une nouvelle tournée dans toute la France pour présenter ce projet sur scène.

Pas de Jay-Z au Bercy de Rohff

Après plus de 20 années de carrière, Rohff est toujours actif dans le game et a fait le bonheur de ses fans avec son dernier opus mais il ne compte pas en rester là. En effet lors de son récent passage sur Skyrock pour la semaine planète rap consacrée à Grand Monsieur, Housni a annoncé la préparation d’une tournée des Zéniths pour le mois de novembre 2022. Il a ensuite dévoilé officiellement toute la programmation des concerts avec des dates à Orléans, Lyon, Bruxelles, Amiens, Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux et Rouen et l’évènement à ne pas manquer le 15 novembre sa date à l’AccorHotels Arena de Bercy.

Suite à cette annonce Rohff s’est amusé à commenter « Qu’il vienne dans la fosse aux lions de Bercy, il va rleeeeeh » dans une story Instagram en postant une capture d’écran d’un article expliquant que Jay-Z est fan du clip « Pour ceux » de la Mafia K’1 Fry, une anecdote récemment révélée par Romain Gavras qui a réalisé la vidéo en question. Ce message n’est pas passé inaperçu et des nombreux médias n’ont pas hésité à affilier qu’il veut faire venir le mari de Beyoncé à son concert de Bercy. Une information totalement fausse, Housni s’est exprimé à ce sujet pour démentir cette « fake news ». « Quoi mais je l’ai jamais invité moi. Juste reposté un fan qui disait qu’askip Jay-Z était dingue du clip de « Pour ceux » et qu’il l’imaginait dans la fosse à Bercy… Vive les remix » a-t-il déploré en précisant, « Mais non j’ai invité personne arrêtez ça wesh ».