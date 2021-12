Orelsan annonce une mauvaise nouvelle…

Les fans d’Orelsan vont encore être très déçus, le début de la tournée de l’artiste Caennais est reporté. Le rappeur des Casseurs Flowters ne va pas remonter sur scène dans les prochaines semaines et son public va encore devoir patienter un petit moment avant de pouvoir le retrouver en concert.

Pas de chance pour les fans d’Orel, Jean Castex est passé par là ! Suite aux annonces du gouvernement ce lundi, les auditeurs de rap français ont craint le pire avec l’annulation des premières dates de la tournée à venir d’Orelsan pour présenter sur scène son dernier album Civilisation déjà certifié triple disque de platine. En effet il a été contraint d’annuler les premières dates de ses concerts du mois de janvier prochain à cause de la crise sanitaire en France mais heureusement ce n’est que partie remise.

Il va falloir patienter encore un peu, Orelsan reste optimiste

« Salut tout le monde. Malheureusement les premières dates de la tournée sont annulées. (Pour une sombre histoire de virus) C’est bien sûr très relou, mais pas dramatique car elles sont justes reportées. Caen le 15 janvier au 28 avril, Rouen le 19 janvier au 27 avril, Lille le 20 janvier au 29 mai, Amiens le 21 janvier au 25 avril. » a déclaré le rappeur Normand sur son compte Instagram pour annoncer la mauvaise nouvelle et donner les dates de la reprogrammation.

« On va profiter de ce délai pour préparer un show encore plus fou. Pour l’instant les autres dates sont maintenues. Pour l’instant les autres dates sont maintenues. (Mais dans tous les cas on a prévu des plans b aussi). » a conclu Orelsan pour rassurer ses fans mais si la situation en France face au Covid-19 s’aggrave cela risque tout de même de compliquer son retour sur scène dans les mois à venir.

« Ça va le faire, on se voit vite. On a le temps de peaufiner les chorés avec les 800 danseurs » a ajouté son producteur Skread en commentaire de la publication.

