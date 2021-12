Quand Sofiane provoquait les rappeurs, « une instru, un studio, t’es mort »

Lors d’un récent entretien avec le média Konbini, Sofiane a révélé une amusante anecdote sur l’époque à laquelle il s’amuser à défier les autres rappeurs dans un battle musical en allant jusqu’à rechercher les numéros des autres artistes pour les provoquer en studio.

À l’occasion d’un podcast pour Konbini, Fianso s’est exprimé sur ses débuts dans le rap avant de se lancer aussi dans le cinéma et le théâtre. Sofiane a toujours eu un état d’esprit de compétition dans le rap et apprécie se tester aux autres rappeurs pour s’avoir s’il a le niveau. Même lorsqu’il ne prépare pas de nouveau projet cela lui arrive de se rendre en studio afin de faire un face à face en musique avec un rappeur comme dans un sport.

« C’est entre toi et moi » défié Sofiane

« Je vais même te dire, fut un temps, j’étais tellement dans le côté compétitif que des fois, on se retrouvait avec un rappeur, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans et on se chauffait : “T’es chaud ? Vas-y, met une instru, 15 minutes, toi et moi, 16 mesures/16 mesures”. (…) “C’est entre toi et moi voilà” » explique-t-il sur cette démarche d’affronter ses confrères en studio sur des chansons qui ne sortiront jamais.

« Je me souviens que quand je trouvais un rappeur super fort, très souvent je trouvais son numéro et je lui envoyais un texto : “Toi, moi, une instru, un studio, t’es mort !”» » confesse ensuite Fianso sur sa surprenante manière d’opérer afin de trouver un challenger même s’il s’est désormais apaisé dans les propositions pour cet exercice. « C’est tellement bon esprit en vrai, ce n’est pas du tout agressif. C’est sain. Vraiment (…) Je veux juste voir qui sort en lambeau du studio : toi ou moi » précise Sofiane sur ses battles.

