Ninho peut prendre Drake affirme Mehdi Maïzi

Mehdi Maïzi a tranché entre Drake et Ninho en terme de rap pur ! Actuellement en vacances au Mexique pour prendre un peu de repos après le succès de son nouvel album « Jefe« , N.I. va apprécier la dernière déclaration très élogieuse de journaliste spécialisé dans le rap à son sujet en le comparant à Drizzy.

Ninho enchaine une nouvelle fois les récompenses avec son dernier opus comme avec ses précédents projets. Trois semaines après sa sortie, l’album est déjà certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes et les premières certifications des titres extraits commencent aussi à tomber. En effet N.I vient tout juste de décroche son 46ème single de platine (un record en France) avec le chanson éponyme de l’album, « Jefe » qui vient de dépasser les 30 000 000 streams.

Ninho vs Drake !

Le morceau produit par PhilyAsap, Mi8 et T-Desco figure à la première du Top Singles depuis sa sortie, il est en tête du classement les titres les plus écoutés en France sur Spotify et Deezer depuis 31 jours. Dans sa dernière interview pour « L’Openspace » avec Joss, Mehdi Maïzi s’est exprimé sur le phénomène Ninho et il n’a pas hésité à faire la comparaison à l’international avec Drake.

L’ancien animateur d’OKLM a assuré que selon lui N.I est capable de faire mieux que le rappeur Canadien. « Si Ninho est au top de sa forme, et Drake aussi, je pense qu’il peut prendre Drake (…) Ninho quand il rappe c’est trop chaud, les gens ont oublié ça… » affirme Mehdi Maïzi. Une déclaration qui devrait faire plaisir au rappeur français.