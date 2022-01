Sinik tacle Franck Gastambide sur ses usines à clichés

Franck Gastambide clashé par Sinik ! S.I.N.I.K est de retour avec un nouveau titre qui risque de faire beaucoup parler ! Le rappeur des Ulis s’attaque au réalisateur de la série « Validé » dans cet inédit dont il vient de dévoiler un extrait sur son compte Instagram avant la sortie officielle du single ce 28 janvier 2022.

L’une des plus belles plumes du rap français est toujours là ! Avec une carrière bien remplie qui a débuté au début des années avec l’album « La Main sur le cœur », Sinik s’apprêter à présenter son dixième album et vient de faire monter la pression avant la parution du premier single issu du projet avec un premier extrait sous le signe du clash avec des piques contre Franck Gastambide, Mila, Les Enfoirés et d’autres.

Sinik s’en prend au réalisateur de Validé et ça fait mal !

Après une année d’absence suite à la sortie de « Huitième art » au mois de novembre 2020, Sinik vient de « teaser » un extrait de son nouvel opus nommé « NIKSI » dans lequel il balance à l’encontre de Gastambide : « Je suis blanc et chauve, mais je ne suis pas le frère de Gastambide et tant mieux. Pattaya ou Les Kaira sont des usines à clichés, ne crois jamais que tu nous représentes tu nous as juste affiché ».

Avant de le retrouver sur la scène de l’Elysée Montmartre le 24 Mai 2022, dans ce titre dénonciateur, Malsain L’assassin cible aussi les chaînes d’informations françaises tel que BFM TV ou l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas A Mon Poste ainsi que le collectif d’artistes et personnalités publiques qui chante au profit de l’association caritative des Restos du Cœur, Les Enfoirés.

