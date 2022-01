Le rappeur Wavy Navy Pooh exécuté devant ses enfants

L’hécatombe se poursuit aux Etats Unis ! Après Lil Devin abattu devant sa famille le soir du réveillon, un autre rappeur américain nommé Wavy Navy Pooh âgé de 28 ans vient d’être tué en ce début d’année au volant de sa voiture à Miami.

La violence aux Etats Unis a fait une nouvelle victime dans le monde du rap, Wavy Navy Pooh. Shandler Beaubien de son vrai nom était un rappeur originaire du Texas. Le 14 janvier 2022, il se trouvait dans son véhicule en train de circuler près du zoo de la ville de Miami, une Toyota Camry aux côtés de sa femme et de ses deux jeunes enfants pour fêter l’anniversaire de l’un d’eux lorsqu’il a été abattu par balles après s’être arrêté au niveau d’un feu rouge. Une voiture s’est présentée à côté de celle du chanteur et une personne se situant à l’intérieur à ouvert le feu. Le secours ont constaté son décès sur place.

Wavy Navy Pooh, froidement assassiné devant ses enfants !

« Des officiers sont arrivés et ont découvert une Toyota 4 portes dont le conducteur souffrait apparemment de blessures par balles. Quand les secours sont intervenus, ils ont pu constater que le conducteur était mort sur place » a déclaré le porte de la police du comté de Miami-Dade aux médias après ce drame. « La victime de cette affaire se trouvait à l’intersection de la 152ème rue et de la 127ème avenue. Il s’apprêtait à tourner à droite, pour se diriger vers l’est sur la 152ème rue. C’est à ce moment qu’un véhicule gris de marque Lexus, s’est approché, côté conducteur, et a ouvert le feu avant de fuir vers l’ouest » a-t-il expliqué dans la suite de sa déclaration.

Les forces de l’ordre n’ont pas donné de détails sur le motif de cet assassinat mais Wavy Navy Pooh a déjà été impliqué dans des fusillades à plusieurs reprises par le passé comme au mois de mai 2020 pris pour cible devant son domicile. Des images de l’incident de vendredi dernier sont diffusées depuis ce weekend sur la toile sur lesquelles on peut entendre des tirs retentir qui s’apparentent au bruit d’un AK-47.

« C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous annonçons la perte d’un de nos artistes bien-aimés, Wavy Navy Pooh. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille en ce moment » a commenté la patron du label Quality Control pour confirmer Instagram la nouvelle de la mort du rappeur.