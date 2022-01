Ça chauffe entre Maes et Booba, « J’suis pas Sadek moi ! »

Les échanges se multiplient entre Maes et Booba ! C’est de plus en plus chaud et les deux rappeurs s’expriment publiquement sur cette embrouille dans différentes stories Instagram. Le Sevranais a mis en ligne un titre inédit ce mercredi soir sauf que l’instru de ce morceau devait être à B2O qui a fait part de son mécontemment, suivi de plusieurs messages virulents.

Règlement de comptes entre Maes et Booba

Après Kaaris, Damso ou encore Kalash par le passé, Kopp vient encore de s’embrouiller avec un autre de ses protégés et le torchon brûle entre eux. Accusé d’avoir pris la fuite à Dubaï après une embrouille à Sevran et suite à l’annulation de sa tournée dans toute le France programmée pour fin 2022, Maes vient de balancer un nouveau morceau sauf que Booba avait prévu de sortir un titre sur la même prod’. « J’peux pas prendre mes points pour qu’eux aussi mange sans faire la vaisselle wsh comportement. J’suis plus LDS moi. OKLM et Bersa bien vu l’envoi de la capture de notre conversation sans rancune toujours » s’est expliqué l’auteur de Madrina pour se justifier en révélant sa discussion en privée avec Booba et le beatmaker Bersa au sujet de l’attribution de cette prod’. Il a également confirmé avoir quitté son label « Les Derniers Salopards ».

B2O l’accuse d’être un traître

Kopp a ensuite adressé des messages au rappeur de Sevran pour demander de supprimer le titre mais le ton est rapidement monté. « Tu devrais laver ton linge sale en privé, le seul qui a mer*é dans toute cette histoire, c’est toi. T’as agi en solo t’as mis des gens dans la mer*e, sincèrement je pense que le filtré t’as eu » a déclaré Booba après les premiers échanges hier soir pour révéler que la chanson publiée lui appartient. « Va venger Ibou et tu m’fera la morale après l’ancien » répond ensuite Maes avant que le DUC ne l’accuse d’être un traitre, « Il n’y a pas de lâches chez nous, toi par contre t’es un traître ». « Le traite on c’est qui c’est » réplique-t-il, « T’as pété les plombs va t’faire soigner c’est mieux » déclare ensuite B2O, « Je suis pas Sadek gros » conclu le Sevranais.

Visiblement plus rien ne va entre les deux rappeurs français qui ne semblent pas prêts de se réconcilier.