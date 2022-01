Rohff s’en prend à la prof ayant utilisé une photo de Soprano

Rohff ne mâche pas ses mots ! L’affaire a fait débat toute la semaine dans la presse, une ancienne professeure de Sciences de la vie et de la Terre d’un collège de Trappes s’est retrouvée en pleine polémique pour avoir utilisé une photo de Soprano afin de représenter l’homo-sapiens dans une illustration d’un de ses cours sur l’évolution de l’homme. Housni vient de réagir à ce scandale.

Rohff agacé par cette affaire

Au mois de novembre dernier, un parent de l’élève a été condamné à 6 mois de prison ferme dans cette affaire datée de 2020. Il a été jugé pour une « fatwa numérique » sur l’enseignante accusée à tort de racisme. C’est une frise chronologique sur l’homme avec un cliché de Soprano et à côté une image d’un singe qui a suffit à déclencher le désordre suite à un message sorti de son contexte relayé en masse sur les réseaux. Face aux menaces, la professeure avait décidé de porter plainte. Depuis quelques jours cette histoire fait couler beaucoup d’encre dans la presse, des nombreuses personnalités se sont exprimées à ce sujet comme Rohff.

Rohff a partagé dans une story Instagram une capture d’écran d’un article titré « Une professeure de SVT compare soprano à un singe ». « La question, c’est plutôt est ce qu’un singe aimerait être comparé à une professeure d’un tel niveau ? Encore un Q.I de calamar. Vive l’éducation nationale » a déclaré Housni pour donner son avis.

Soprano donne également son avis

De passage dans l’émission C à vous sur France 5 cette semaine, Soprano s’est également exprimé sur cette polémique avec des propos plus nuancés et pour déplorer le fait que le geste de la professeure ait été sortie de son contexte.

« Moi, comme tout le monde je l’ai appris là, pourtant c’est une vieille histoire, je crois qu’elle date de 2020. On n’a même pas tous les aboutissants (…) Il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Quand on regarde cette photo et on n’a pas de contexte, c’est vrai que, comme la plupart des gens, on se pose des questions, parce que justement malheureusement, dans la société d’aujourd’hui avec internet et tout, on mélange tout, on sort tout du contexte » a-t-il déclaré.

