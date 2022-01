Booba réagit au clash entre le CM Winamax et Rohff qui l’affiche

Booba s’est immiscé dans le clash entre Rohff et le Community Manager de Winamax ! Le CM de la société des paris sportifs s’est ouvertement moqué de Housni dans en tweet suite à l’annonce de l’amende infligée à l’équipe de football de Comores pour un flocage artisanal sur le maillot d’un joueur à la CAN.

Booba traite Rohff de fou !

« La CAF a infligé une amende de 4 500 € à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff. » s’est amusé le CM avant de se faire attaquer par le rappeur du 94 qui n’a pas apprécié la plaisanterie de mauvais gout.

« Le comunity de Winamax petit marin d’eau douce va faire ta chambre l’album Grand Monsieur. En therme de rap, instru, flow technique massacre tout ce que tu écoutes. » a répliqué Housni. Booba a posté une capture d’écran de cette réponse avec la légende « Rap, instru, flow tecnique » et un émoji mort de rire avant d’ajouter » ‘On perd que 2-1’, un fier de ses faiblesses « pour narguer son rival. « Quel manque de respect » commente-t-il ensuite dans une autre story sur ce clash.

B2O en rajoute une couche

Rohff a ensuite révélé l’identité du Community Manager de Winamax pour lui adresser un message personnel. « C’est donc toi le CM de Winamax Sport avec ta pipe de Tintin il est où Milou Psahtek la houpette. Il te faut des oreilles bioniques pour écouter mon album et j’les vois pas sur ta tof de victime where is your ears ? Respecte les Comores le monde nous salut ! » a-t-il déclaré.

Une réaction reprise par Booba dans un tweet pour s’adresser à son tour au CM du site de pari sportif en ligne. « C’qu’y faut que tu comprennes c’est que lui quand y perd 2-1 c’est comme si il avait gagné 1 à 2 t’as capté? C’est la psychiatrie. Lui si il a 1 numéro du loto, le lendemain matin première heure il est à la Française des jeux avec sa cravate en fer ! C un fou » balance B2O pour s’en prendre au Padre du Rap Game. La rivalité entre les deux rappeurs ne semble visiblement pas prête de s’apaiser.