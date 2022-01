Gims : après sa demande de nationalité Française, il obtient un passeport diplomatique au Congo

Gims ambassadeur culturel Congolais !

Après le scandale sur les souhaits de la nouvelle année puis ses excuses avant d’annoncer vouloir refaire une demande pour obtenir la nationalité Française, Gims a fait beaucoup parler de lui en dehors de sa musique en début année en France et a décidé d’oublier cette polémique en se rendant au Congo.

En compagnie de Dadju à Kinshasa, Gims a rencontré Félix Tshisekedi, le Président Congolais. Les deux ont chanteurs ont eu l’honneur d’être désignés ambassadeurs culturels de la République Démocratique de Congo. Ils ont aussi reçu chacun un passeport diplomatique. « Très belle rencontre aujourd’hui à Kinshasa avec son Excellence le président Félix Tshisekedi, Merci infiniment pour votre gentillesse et votre simplicité, de belles choses en perspective… » a déclaré Meugui sur Instagram en postant une photo avec à ses côtés son frère et le chef d’état.

Meugui et Dadju rencontre le président Congolais

« Nous avons une carte à jouer en tant qu’ambassadeurs de la rumba au moment où notre pays et sa musique sont immortalisés par l’UNESCO », a déclaré Gims aux médias Congolais après avoir obtenu cette distinction. « Mention spéciale pour ma mère Dalida et mon père Djuna Djanana » a ajouté Dadju. « Le Président de la République a reçu, ce dimanche 30 janvier à la cité de l’UA, deux artistes congolais ayant le statut de stars mondiales de la chanson, à savoir : Gandhi Djuna dit Gims et Dadju Djuna. » peut-on également lire sur le compte Twitter officiel de la Présidence de la République Démocratique du Congo avec plusieurs clichés de cet événement.

A noter qu’il a quelques jours Gims a réaffirme son intention d’avoir un passeport français dans un entretien au Journal du Dimanche tout assurant ne pas être Congolais. « Je suis un drapeau français à moi tout seul. Quand je voyage au Qatar, aux États-Unis. Je me présente comme un artiste français. Pas congolais. J’ai rencontré des élèves américains qui apprennent le français en étudiant mes chansons ». Cette déclaration avait indigné une partie du peuple au Congo mais n’a pas affecté sa popularité dans le pays comme le prouve les images relayées sur les réseaux de sa venue en RDC.

#RDC #GIMS_DADJU 31.01.2022/#KINSHASA

Le Président de la République a reçu, ce dimanche 30 janvier à la cité de l’UA, deux artistes congolais ayant le statut de stars mondiales de la chanson, à savoir : Gandhi Djuna dit Gims et Dadju Djuna. pic.twitter.com/zpsEGXcEbK — Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) January 30, 2022