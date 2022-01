Marc Blata balance des audios compromettants sur Abidal, Hamraoui et Kimpembe

Marc Blata sort des vocaux et c’est vraiment sale ! Le scandale Kheira Hamraoui continue d’agiter la presse suite à la publication sur les réseaux de plusieurs enregistrements audios de la joueuse du Paris Saint Germain dans lesquels sont mentionnés Eric Abidal et Presnel Kimpembe.

L’affaire Kheïra Hamraoui a débuté il y a quelques mois suite à l’agression de cette dernière dans son véhicule par une autre joueuse du club Parisien suite à une soirée au club. Des nouveaux éléments vient d’être dévoilés dans cette histoire par Marc Blata, habitué à sortir des dossiers croustillants sur les réseaux concernant les rappeurs ou encore les stars de la télé-réalité, il fait fuiter des fichiers audios de Hamraoui en discussion avec une amie dans laquelle elles parlent tous les deux du couple Abidal, Eric er Hayet. L’épouse dans l’ancien joueur du Barca aurait demandé le divorce.

Des révélations sur la liaison Abidal et Hamraoui

Une situation qui fait le bonheur de Hamraoui. « Il avait des sentiments pour moi, je suis sûre à un milliard de pour cent […] Je pense que lui c’est le numéro 1, niveau bou***on. Cette histoire me fait trop rire. Je le voyais comme le mec qui faisait ses prières, muslim, droit, le couple parfait. Et en fait quand je vois ça je me dis que tout ça c’est que du fake. Si vous êtes heureux, vous n’avez même pas besoin de vous afficher. […] Si je le croise, il va être trop mal. Je lui ai dit: “Je suis sûr que t’es amoureux de moi”. Il avait des sentiments pour moi, je suis sûre à un milliard de % […] « . commente-t-elle.

« Juste elle, qu’elle fasse pas la folle avec moi. Sale pu*e, vieille meuf… Genre elle voulait divorcer. Elle m’a dit: “Je sais que vous êtes ensemble. Son comportement il a changé, je sais que c’est à cause de toi » déclare ensuite Hamraoui sur Hayet Abidal. Marc Blata affirme que la joueuse Parisienne a déjà eu ce type d’aventures extra-conjugales avec des autres sportifs en la traitant de « briseuse de couples ». Hayet Abidal a même remercié l’influenceur dans une story Instagram pour ces révélations au sujet de son mari alors que le nom du champion du monde français, Presnel Kimpembe a également été cité dans toute cette affaire et s’est retrouvé dans la « sauce » sur Twitter, Hamraoui aurait passé une soirée arrosée avec le défenseur du PSG. Le journaliste Romain Molina a aussi relayé cette rumeur en dénonçant la mauvaise gestion du club Parisien de cette crise.

🔴Gossip _ Des présumés Vocaux de #KheiraHamraoui viennent de fuiter où on peut entendre la jeune femme se vanter d’avoir brisé le couple d’Ayet Abidal. on peut aussi l’entendre traiter #Abidal de « bouffon » et les Abidal de couple fake et d’ajouter qu’il n’aime pas ayet pic.twitter.com/DiKSfI8Ulb — BCS Gossip Show (@blackcurvystyle) January 28, 2022