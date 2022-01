Rihanna et ASAP Rocky attendent leur premier enfant

C’est officiel Rihanna va demande mère pour la première fois !

L’information vient de tomber de lundi 31 janvier, la chanteuse qui va fêter ses 34 ans le 20 février prochain est enceinte. Les premières photos de son ventre arrondi en compagnie de son compagnon A$AP Rocky viennent d’être publiées et ont fait l’effet d’une bombe sur les réseaux.

En attendant son retour musical, Rihanna a réservé une énorme surprise à son public en révélant être enceinte de son premier enfant. Sur les clichés révélés par le média américain People.com, elle apparait dans les rues de New York avec son ventre rond apparent en train de se promener main dans la main avec le père de l’enfant, le rappeur américain A$AP Rocky avec qui elle est en couple depuis plus d’un an.

En mai dernier, A$AP Rocky s’était confié dans une interview accordé à GQ sur son histoire d’amour avec Rihanna en qualifiant sa compagne, « d’amour de ma vie ».