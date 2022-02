Benjamin Epps répond à Booba après son beau geste

Le Duc est totalement conquis par le jeune rappeur ! Benjamin Epps vient de s’offrir un soutien important et un peu inattendu qui pourrait lui permettre d’obtenir une nouvelle populaire après avoir obtenu la validation de Booba en personne.

Benjamin Epps fait figure d’un des jeunes rappeurs français les plus talentueux de sa génération et vient de présenter son nouvel EP de 8 titres baptisé « Vous êtes pas contents ? Triplé » dont un extrait fait beaucoup parler depuis quelque jours. En effet dans le titre « Vous êtes pas contents ? C’est pareil ! », l’artiste s’inspire de Booba avec la punchline en référence « Les rappeurs sont déclassés par SCH, JuL et Naps » à celle de Kopp « Les né*ros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik. La honte né*ro ! Tu T’rends compte né*ro ? » dans le morceau « Le DUC ».

Cette dédicace n’a pas manqué de faire plaisir à Booba. Habitué au clash dans le rap game, B2O s’est aussi mettre en avant les nouveaux talents comme il vient de le prouver en postant un extrait du clip « Vous êtes pas contents ? C’est pareil ! » de Benjamin Epps sur la page Instagram d’OKLM pour lui apporter de la force avec la légende, « Ce genre de shit des ténèbres préhistoriques. » tout en le mentionnant.

Un beau geste que le jeune rappeur a apprécié, « Lesgoooo!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 » a-t-il posté dans les commentaires de la publication avant d’ajouter dans une story « Merci au Duc, ça bouge pas ! ». Benjamin Epps a d’ailleurs affirmé dans une interview que cette phrase sur SCH, JuL et Naps n’est pas un clash.