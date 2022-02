Orelsan : sa réaction à l’envoi du couplet de Damso sur Rêves bizarres

Orelsan impressionné par Damso !

Dans le troisième épisode de The Vie Radio, Damso a invité Orelsan, Skread et Gazo pour son émission de radio. Ce projet de longue date de Dems et de son producteur Ritchie Santos a vu le jour au mois de novembre dernier, sous forme d’émission mensuelle, exclusivement sur Apple Music.

Dans ce troisième épisode, Damso et Ritchie ont convié les rappeurs français OrelSan et Gazo ainsi que le producteur Skread. Cette rencontre inédite a eu lieu il y a quelques jours dans le studio du rappeur Belge à Bruxelles, dans la plus grande décontraction. Ils partagent chacun leurs playlists et discutent ouvertement de musique et parlent de l’influence de la drill, d’écrire pour les autres, du traitement du rap par les médias français, entre autres.

« J’ai réécrit » avoue Orel’

À cette occasion OrelSan et Damso sont revenus sur leur collaboration pour le titre « Rêves Bizarres » en 2017 extrait de l’album « La fête est finie » et dont le clip cumule plus de 55 millions de visionnages sur Youtube. Le rappeur Caennais a confié avoir été particulièrement impressionné par la rapidité avec laquelle son compère a envoyé son couplet et il a ensuite décidé de faire une modification sur le morceau.

« Le délire c’est que je lui avais envoyé le « Rêves Bizarres », on était au Canada en concert à Toronto. On reçoit le truc on sort de scène, il me dit ”ouais il a renvoyé le truc”. Je dis ”bah non, j’ai envoyé tout à l’heure” » décrit Orelsan. « On lui a envoyé avant le concert tu vois » précise Skread.

« On sort de scène, il est dans mon WhatsApp! J’écoute je fais ”putain il est fort…” Et tu sais quoi? J’ai fait le truc qui se fait pas trop normalement : j’ai réécrit. J’ai dit ”Excuse je vais rajouter 8 mesures” » poursuit le membre des Casseur Flowters. « Parce que il était long le couplet » ajoute le producteur. « En fait tu m’avais laissé toute la prod du coup moi je savais pas où je devais m’arrêter » conclu Damso.