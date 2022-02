Rohff s’affiche avec Dj Khaled pour répondre à Booba

Rohff prouve à Booba que ses anecdotes sont vraies

La guerre reprend entre Rohff et Booba ! B2O vient de s’amuser de l’embrouille entre Housni et le CM de Winamax suite à un tweet dans lequel ce dernier ridiculise l’album « Grand Monsieur ». Le DUC l’attaque encore une fois concernant sa récente interview sur les ondes de la radio Swigg au sujet d’une anecdote insolite avec Shakira, Flo-Rida et l’ingénieur de DJ Khaled.

« J’ai une petite anecdote comme ça où j’étais en train d’enregistrer, en plein mix avec l’ingénieur de DJ Khaled. Et d’ailleurs, c’est lui même qui me l’a présenté et qui m’a ramené à We The Best studio. Et en faite, je voulais que l’album « La Cuenta » sonne un peu comme tout ce qui se faisait à cette époque là. », a notamment confié Rohff dans cet entretien avant de poursuivre, « T’as Flo-Rida qui est passé par là. Dans le même studio, le même jour il y avait Shakira, Flo-Rida, il y avait Benzino l’autre côté, Rick Ross est venu le soir. Avec l’ingénieur de DJ Khaled on faisait des barbecues et Shakira qui venait tout ça, on se croisait. ».

Le Padre du Rap Game explique ensuite que Flo Rida voulait faire un remix de son morceau « La Grande Classe » après l’avoir écouté mais que finalement cette collaboration ne s’est pas concrétisée. La déclaration n’a pas échappé à Booba qui pense que Housni est un menteur.

Housni a réellement rencontré Dj Khaled

En effet Booba a relayé l’extrait de cette interview dans un tweet avec le commentaire ironique: « Alors t’as Vin Diesel qui demande son ex Maeva en mariage dans une chambre d’hôtel avec des tapins et t’as lui qui fait des p’tits barbecues avec Shakira c’est vraiment génial. Les “ohlala” de tueur derrière #nan ça c est pas fait #y voulait mais y voulait pas #rohgrillade ». B2O ne croit pas à cette histoire de Rohff, il s’est ensuite moqué de lui dans plusieurs stories Instagram. Le rappeur du 94 a décidé de répondre pour prouver la véracité de ses propos.

Dans une story, Rohff a posté une photo de la fameuse séance en studio mentionnée dans son anecdote en compagnie du beatmaker Trackdilla, DJ Khaled et Ace Hood avec le message « Normal tu casses du sucre ta vie manque de gout. Dans tes yeux rrraahh » sauf que cela n’a pas vraiment convaincu Booba. « Trackdilla ? Le porte bagae à Benzema ?! Et Shakira elle est où elle fait la vaisselle » a-t-il répondu avec plusieurs émojis mort de rire.