Les Daltons bientôt de retour en ville, prêts à semer la terreur

C’est le fin de trêve ! Le collectif Les Daltons vient d’annoncer leur retour dans les rues. Après avoir semé la terreur à Lyon, depuis le mois de novembre dernier le gang s’est fait discret mais a posté des messages sur Instagram pour mettre fin à la trêve dont les termes ne sont pas respectés selon eux.

Le retour de la menace des Daltons

À l’automne dernier, le collectif de rappeurs surnommé les Daltons dont les membres sont vêtus de la fameuse tenue de prisonnier en rayée noir et jaune que porte les frères Dalton dans la bande dessinée Lucky Luke a ouvertement défié la police tout en créant l’agitation dans la ville Lyonnaise. Escalade d’un mur d’une prison pour le franchir, rodéos urbains, réalisations de clips provocateurs ou encore envahissement d’un terrain de football pendant une rencontre d’Europa League. Le groupe a fait planer la menace sur Lyon et a agité la presse avant de stopper ces différents actes répréhensibles depuis plusieurs semaines.

Au mois de novembre le collectif a proposé une trêve en échange de la sortie de prison d’un des membres (Many-GT condamné à 9 mois de prison ferme) et d’une surprenante demande de collaboration avec Angèle. « La seule chose qu’on demande c’est la libération de Many-GT rapidement parce qu’il a déjà purgé une bonne partie de sa peine, et un ‘feat’ avec Angèle la chanteuse » ont-ils déclaré. Les Daltons ont finalement stoppé les agissements contre les autorités mais viennent de déplorer que les conditions de cette paix n’ont pas été tenues.

« On est resté sage un long moment en espérant que la justice libère notre ami ou au moins qu’il est droit à une détention normale. La patience et la gentillesse ne marche pas. Tant pis, bientôt de retour dans les rues… les Daltons », ont-ils affiché dans une story Instagram avant d’avertir, « les vacances sont bientôt fini Mr le Maire, on va ce remettre au boulot ». Les hostilités devraient donc reprendre prochainement.