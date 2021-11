Les Daltons, le collectif de rappeurs sème la terreur à Lyon

Le collectif de rappeurs surnommé les Daltons sème la terreur à Lyon et n’hésite pas à défier la police. Réalisations de clips provocateurs, rodéos urbains et plus récemment envahissement d’un terrain de football en plein match d’Europa League. Ce gang n’est pas prêt de stopper ses actions et souhaite se faire entendre.

La menace plane sur la ville si la bande n’a pas ce qu’elle exige

Ce jeudi soir pendant la rencontre d’Europa League entre l’Olympique Lyonnais et le Sparta Prague au Groupama Stadium (victoire 3-0 de Lyon), deux des membres des Daltons font irruption sur la pelouse à la 39ème minute du match. Vêtus de la fameuse tenue de prisonnier (rayée noir et jaune) porté par Joe, William, Jack et Averell Dalton, dit les frères Dalton dans la bande dessinée Lucky Luke, les deux individus du collectif sont rapidement interpellés mais les images font la Une de la presse. Suite à cette action le groupe a réussi à faire parler de lui dans tous les médias.

Le collectif Les Daltons exige la libération de leur chef

Le collectif est connu dans la région Lyonnaise pour des rodéos urbains ayant comme but de narguer ouvertement la police. Les vidéos des frasques du groupe sont régulièrement relayées sur les réseaux et les membres apparaissent toujours habillés avec la célèbre tenue des frères Dalton dans Lucky Luke.

Au mois d’août leur chef surnommé Many-GT, accusé d’avoir fait 4 rodéos dans le 8ème arrondissement de Lyon et sur le périphérique ces derniers mois est incarcéré, il écope d’une peine de 9 mois d’emprisonnement puis à la fin du mois d’octobre, les forces de l’ordre arrêtent un autre membre suite à un rodéo urbain dans le centre-ville alors que ses compères ont eux pris la fuite lors de cet arrestation.

Le groupe souhaite une collaboration avec Angèle

Actuellement deux individus faisant partie du collectif sont donc derrière les barreaux. Les autres membres des Daltons sont prêts à faire la trêve avec la police mais à condition que leur leader soit relâché car il a selon eux déjà réalisé une grande partie de sa peine.

Le groupe revendique également un featuring avec la chanteuse Belge, Angèle. « Les rodéos sauvages dans les rues piétonnes ça s’arrête. On est désolés, on n’est pas là pour faire peur à la population. On s’y est mal pris. Mais par contre, les rodéos sur le périphérique, ça ne s’arrêtera pas tant qu’on n’aura pas décidé d’arrêter » a déclaré le porte-parole des Daltons au journal Le Parisien.