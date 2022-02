50 Cent, fin carrière ? Son futur album sera le dernier

C’est bientôt la fin du 50 Cent rappeur ? Révélé au grand public avec le succès phénoménal du tube « In Da Club » en 2003 extrait de l’album « Get Rich or Die Tryin' » produit par Eminem et Dr. Dre sur lequel figure également le classique « P.I.M.P. », Fifty a déjà mis de côté la musique depuis ces dernières années en se concentrant principalement sur la production de séries, une tendance qu’il vient de confirmer.

50 Cent a marqué l’histoire de la musique avec « Get Rich or Die Tryin' » vendu à plus de 9 millions d’exemplaires aux États-Unis et plus de 15 millions d’exemplaires à travers le monde mais il est désormais prêt à tourner la page de sa carrière de rappeur. Depuis 2014 et son album « Animal ambition », Fifty s’est fait discret musicalement et n’a sorti aucun projet préférant développer ses différents business, il vient de poster un message sur Instagram à ce sujet indiquant que nouvel opus sera vraisemblablement son dernier sans donner plus d’informations.

Le prochain album de 50 Cent sera le dernier

« Souriez, mon prochain album pourrait être mon dernier. J’ai terrorisé le hip-hop pendant 14 ans. Les chiffres ne mentiront jamais mais je ne suis le préféré de personne. Non, je suis dans le Top 10 mort ou vivant et je n’ai pas fini. » assure-t-il. 50 Cent s’est ensuite expliqué dans une interview pour The Talk sur cette affirmation en précisant qu’il ne souhaite pas entièrement stopper la musique mais qu’il ne sortira plus d’album.

« Je pense que je vais probablement fait un autre album complet. La suite sera liée au cinéma et à la télévision d’une manière différente. J’ai tellement de succès dans ce domaine que j’ai des opportunités de continuer à sortir de la musique à travers ce type de projets. » s’est expliqué le rappeur américain.