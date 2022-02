Le Palmashow a aimé la réaction de PNL sur leur parodie « Rappeurs sensibles »

Au mois d’octobre 2016, PNL a inspiré le Palmashow pour une parodie de leur clip « Rappeurs Sensibles ». Grégoire Ludig et David Marsais se sont exprimés sur le plateau de Clique au sujet de la réalisation de cette vidéo en confiant la réaction d’Ademo et NOS après la mise en ligne de la vidéo sur Youtube qui leur a fait encore apprécié encore un peu plus les deux rappeurs.

PNL ont validé la parodie

Avec « PLM « Rappeurs Sensibles » qui affiche désormais plus de 14 millions de visionnages sur Youtube, le Palmashow s’était amusé il y a près de 6 ans à reprendre les codes des deux frères originaires du quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes quelques temps après la sortie de l’album « Dans la légende » en formant un groupé fictif nommé PLM. Dans cette vidéo les deux humoristes reprennent le morceau « Oh lala » d’Ademo et N.O.S extrait de l’album « Le Monde Chico » sorti en 2015.

Même si dans ce clip les deux comiques se moquent gentiment de Tarik et Nabil, les deux rappeurs ont aimé la vidéo et ont réagi sur Twitter. « Ils nous avaient fait un petit tweet avec un petit coeur et des mains collées » a commenté Grégoire Ludig dans l’émission Clique sur la réaction de PNL en précisant « Et on les a aimés encore plus ». Mouloud Achour questionne ensuite s’ils sont fans des deux frères, « Bien sûr. Quand on parodie quelqu’un, je pense qu’il faut qu’au fond, on les aime un peu. Sinon on est juste méchants et ça ne sert à rien » répond David Marsais.

« Quand ça sort, on est tous devant, décrit-il. On est tous devant, on s’appelle tous, et on pleure de rire. On était mort, je la connais carrément » ajoute Sofiane présent sur le plateau télévisé invité par Mouloud Achour pour parler de sa pièce de théâtre « Gatsby le magnifique ». En attendant des nouvelles de PNL, le Palmashow sera lui de retour dans les salles de cinéma le 9 février avec le film « Les Vedettes ».