Orelsan réagit sur le fait d’être plus écouté que Booba et Gims

Orelsan a battu tous les records avec la sortie de son dernier album Civilisation, il serait même devenu plus écouté que Booba ou Gims. Son projet cumule désormais plus de 400 000 ventes depuis sa parution au mois de novembre 2021. Le rappeur Caennais devrait obtenir le disque de Diamant le plus rapide de l’histoire du rap français.

Le succès de Orelsan dépasse Gims et Booba !

Après trois ans d’absence, Orelsan a comblé l’attente du public. Il a fait un retour sensationnel en fin d’année dernière avec le 4ième album solo de carrière ainsi que sa série documentaire diffusée sur Prime Vidéo quelques semaines avant la sortie de cet opus. Le clip de « L’odeur de l’essence« , le premier extrait de Civilisation a également lancé parfaitement la promotion du projet et totalise plus de 15 millions de vues sur Youtube.

Lors d’une interview promotionnelle accordée au média Purepeople, le membre des Casseurs Flowters a été questionné sur le fait d’être plus écouté que des grands noms du rap français comme Booba ou Gims. « Je ne suis pas plus écouté qu’eux » a assuré Orelsan avant que le journaliste ne présente des chiffres pour lui prouver le contraire et démontrer son affirmation.

« Cela me fait plaisir. Après pour moi, la musique ce n’est pas une compétition non plus. Le succès est fou surtout que moi Booba c’est quelqu’un que j’écoutais beaucoup. Maitre Gims c’est quelqu’un que j’écoute beaucoup maintenant, c’est incroyable quoi » a confié RaelSan surpris de la nouvelle. Il a témoigné sa reconnaissance envers les carrières de Meugui et B2O qui devraient apprécier la déclaration même si ce dernier nommé l’avait récemment taclé dans son attaque contre Stromae pour leur collaboration, il vient aussi de se moquer de Gims pour avoir retiré ses lunettes sur scène, une grande première en public.