Booba se moque de Gims qui retire ses lunettes sur scène

Sans répit, Booba ne lâche rien à Gims et ne manque une occasion de se moquer de lui sur les réseaux. Le Duc a rapidement réagi à la diffusion de la vidéo de Meugui sur scène en train de jeter ses lunettes de soleil qui a créé l’effervescence auprès de ses fans. Kopp s’en est inspiré pour lancé une nouvelle pique à son rival en impliquant sa femme Demdem.

Toujours aussi actif sur le compte Instagram d’OKLM, Booba a validé le dernier clip de Benjamin Epps cette semaine, il s’en est pris à Rohff en référence à ses anecdotes avec des stars américaines, s’est amusé de la dernière interview de Benash et a ciblé à plusieurs reprises Gims sur son actualité du moment comme sa récente acquisition d’un passeport diplomatique Congolais avec Dadju. Cette fois ci c’est la dernière vidéo de l’interprète en concert à Nice pour le tournée Décennie Tour qui a interpellé B2O.

Booba s’amuse de la tête de Gims

Ce samedi la vidéo de Gims qui retire ses lunettes en plein concert pour les lancer au public laissant apparaitre pour le première fois en public ses yeux est devenue virale sur la toile. Une séquence qui a également bien amusé Booba profitant de la scène pour tacler une nouvelle fois le leader de la Sexion D’Assaut en postant une copie d’écran avec les yeux de ce dernier en ajoutant le message adressé à sa compagne, « Demdem nous sommes prêts à t’accueillir« .

Il y a quelques jours Kopp l’avait déjà attaqué en commentant « Gims ah gars Valérie elle a dit t’es un rappeur étranger ! On a les vidéos MDR » en réaction à sa déclaration, « Je me présente comme un artiste français, pas congolais » mais les provocations à répétitions ne semble pas affecter le rappeur Parisien qui ne répond plus à l’ancien membre du groupe Lunatic depuis des longs mois.