Booba atomise SCH après son coup de gueule aux Victoires

Booba n’a pas aimé le discours touchant de SCH ! B2O n’est pas fan de la cérémonie des Victoires de la musique et n’a pas manqué de commenter la dernière édition hier soir en réaction aux propos du rappeur Marseillais en hommage à ses compères absents des nominations pour des récompenses musicales françaises de 2021.

Booba ne valide pas le discours d’SCH !

Le manque des représentants du rap français aux Victoires fait débat chaque année alors que la musique urbaine est le genre le plus écouté en France ces dernières années, cette fois-ci c’est SCH qui a décidé d’en faire part après avoir reçu le prix de l’album le plus streamé de l’année en citant les noms de Jul, Dinos, Soso Maness, Ninho, Gazo, Oboy, Naps ou encore Laylow. Ils ont tous cartonné en 2021 mais n’ont pourtant pas été nominés aux Victoires s’étonne le S mais ce message n’a pas totalement convaincu Booba

Le DUC a rapidement réagi à cette déclaration en postant dans une story Instagram la vidéo de ce discours avec les légendes « T’es gêné car tu sais que tu l’as pas mértieeyyyy. ‘Cette victoire’ tu la dois juste à ton Jean-Paul Gautieeeyyyyy. Les négros se sont encore fait voler en toute impunité… ». Le tout en mentionnant le compte de l’artiste Marseillais. « On est habitués, habitués, habitués… » poursuit-il en référence au tire Habitué de Dosseh.

Le DUC dénonce un boycott de la communauté noire

Booba a ensuite continué avec les commentaires de deux internautes qui déclarent « Ftg prend ton prix et casse toi. Un acte fort aurait été de refuser d’y aller » puis l’autre « On peux pas dire Ftg, il dénonce le privilège blanc et racisme qui existe toujours en France ». « Il dénonce le privilège blanc, depuis les locaux du privilège blanc, en acceptant le prix du privilège blanc, assis à la table du privilège blanc, en remerciant le privilège blanc. D’ailleurs, il est blanc, vêtu d’un col roulé blanc… Seuls ses yeux, surement rougis de honte, se cachent derrière des lunettes noires. » affirme Kopp en dénonçant l’absence des artistes de la communauté noire aux Victoires.

B2O conclu ensuite avec une photo de SCH pendant son discours et une punchline du titre GP extrait de l’album Ultra, « J’monte au mitard, du shit dans l’cul, fais tes Victoires de la Musique ». En 2011, l’ancien membre du groupe Lunatic nominé pour les Victoires avait refusé de participer à cette cérémonie.