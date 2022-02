Vald s’énerve contre le Snep avant d’exploser les ventes

Vald s’attaque au Syndicat national de l’édition phonographique

Comme chaque semaine, le Snep présente les chiffres des ventes de la semaine dans la journée du vendredi sauf que ce 11 février l’annonce du score de Vald a tardé à tomber ce qui a passablement agacé l’artiste du 93. Il a tenté d’interpeller le Syndicat sur Twitter en lançant un hashtag sur le réseau social pour demander à ses fans de le soutenir dans sa démarche avant que les chiffres ne soient finalement dévoilés dans la soirée.

« Svp mentionnez en masse @snep avec #LIBEREZLESCHIFFRESDUV ils veulent nous empêcher de faire la fête ce weekend » s’est indigné Vald dans un tweet avant de répondre à un internaute, « Ou alors Universal Music France a demandé au Snep de faire une enquête sur nos chiffres de précommande pour retarder l’annonce et nous discréditer ». Les chiffres hebdomadaires ont ensuite été publiés un peu plus tard par le Snep et Sullyvan a affiché sa satisfaction en déclarant « Bon je retire tout ».

Le meilleur démarrage de sa carrière

Vald prend la première place du Top Albums de la semaine avec son album « V » en écoulant 74 093 exemplaires de son projet. Il devance trois autres rappeurs français au classement cette semaine, Orelsan deuxième avec « Civilisation », Ninho troisième avec « Jefe » et Jul quatrième avec « Indépendance ». C’est le meilleur démarrage de la carrière pour le V en première semaine, il dépasse largement son précédent record de 42 909 réalisé avec « XEU » en 2018 et son album « Ce monde est cruel » en 2019 qui avait scoré 41 794 ventes.

L’interprète de « Anunnaki » s’offre le meilleur démarrage de l’année jusqu’à présent et avait effectué le meilleur démarrage au monde sur Spotify vendredi dernier. « On a BIEN travaillé ! Merci à VOUS de nous avoir fait autant confiance sur les precos et cette première semaine. En fait merci de nous faire confiance DEEEEpuiiis, c’est incr. Vous avez ptete pas capté mais ce score en indé fait TREMBLER les maisons de disques qui magouillent pour garder le top. On en a eu la preuve encore hier. Ce chiffre est historique, et profond dans leur cul. QUELLE JOIE ! On se retrouve pour célébrer sur la tournée. Encore merci » a-t-il réagi sur son compte Instagram en remerciant toute son équipe et ses fans.

